Champions-League-Vorrunde Überzeugender Bayern-Sieg gegen Celtic Glasgow

Keine Experimente, dafür Stabilität und eine starke Defensive - auch im zweiten Spiel unter Rückkehrer Jupp Heynckes setzte der Trainer-Routinier auf Bewährtes. Lediglich Sebastian Rudy rutschte für den verletzten Javi Martínez in die Startelf, ansonsten vertraute Heynckes zunächst dem Team, das zuletzt souverän 5:0 gegen den SC Freiburg gewonnen hatte.

Und der deutsche Rekordmeister unterstrich, dass er sich in Heynckes' "klassischem" System mit einer Defensiv-Viererkette und einem abräumenden "Sechser" davor wesentlich wohler fühlt als im mitunter recht freigeistigen Ancelotti-System. Celtic Glasgow fast ohne Entlastungsangriffe, die Bayern spulten Angriff um Angriff herunter, die Tore nur eine Frage der Zeit.

Torschützen Müller, Kimmich, Hummels

Thomas Müller (17.) und Joshua Kimmich (29.) sorgten schon in der ersten halben Stunde für eine beruhigende 2:0-Führung. Müller staubte ab, nachdem Celtic-Torwart einen Lewandowski-Kopfball zwar erstklassig parierte, aber eben nicht festhalten konnte. Kimmich nickte eine Coman-Flanke aus gut elf Metern lehrbuchmäßig per Kopf ein. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel war es Mats Hummels (51.), der eine Robben-Ecke zum 3:0 versenkte - die wacker kämpfenden Schotten wurden gleich wieder kalt erwischt.

Ohne größere Probleme schaukelten die Münchner die Partie gegen völlig überforderte Schotten über die Zeit - auch wenn die Bayern in der Schlussphase doch etwas leichtfertig agierten und auch in der Chancenauswertung schlampig agierten. Das mögliche 4:0 durch Lewandowski (62.) blieb wegen Abseitspfiff aus.

Dafür kamen Celtic noch zu verdienten Chancen, als die Bayern schon einen Gang zurückgeschaltet hatten. Sven Ulreich im Bayern-Tor parierte aber zwei Mal stark (74.) gegen Sinclair und Tierney, einen Forrest-Schuss (82.) klärte er per Faustabwehr, ein Abseitspfiff (85.) verhinderte ein weiteres Mal einen möglichen Celtic-Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit verhinderte Celtic-Torwart Gordon bei einem Müller-Kopfball das 4:0.

Bayern Gruppenzweiter

Die Bayern, vor dem Spieltag noch punktgleich mit Celtic, sind durch den Sieg mit sechs Punkten alleiniger Zweiter in der Vorrundengruppe B. An der Spitze bleibt Paris St. Germain mit neun Zählern nach einem 4:0-Auswärtssieg bei Anderlecht. Glasgow ist Dritter mit drei Punkten. Schlusslicht bleibt der punktlose RSC Anderlecht. Am vierten Spieltag ist der FC Bayern am 31. Oktober zu Gast in Glasgow, Anderlecht spielt in Paris.