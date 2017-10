Champions-League-Vorrunde Der FC Bayern bei den besten Fans der Welt

Rund 60.000 Zuschauer passen in den Glasgower Celtic Park. Durchschnittlich knapp 58.000 pilgern regelmäßig zu den Heimspielen von Celtic. Die Schotten werden auf der Insel nur von Manchester United und dem FC Arsenal geschlagen, in einem Europa-Ranking würde Celtic den zwölften Platz belegen.

Doch Celtic-Fans sind nicht nur treu, sondern schon seit Jahrzehnten für ihre einerseits lautstarke, anderseits friedvolle Unterstützung des eigenen Klubs bekannt. Schon 2003 bekamen die Fans den "FIFA Fairplay-Preis". Trotz einer Niederlage im UEFA-Cup-Finale 2003 gegen den FC Porto feierten rund 35.000 mitgereiste Fans friedlich im Endspielort Sevilla. Die Celtic-Fans trotzten allen Klischees von den vermeintlich so rüden britischen Fußballfans.

Auszeichnung für Jubiläums-Choreografie

Die jüngste Auszeichnung ist gerade einmal eine Woche alt. Bei der FIFA-Gala in London ehrte der Weltfußballverband neben Weltfußballer, Welttrainer und Welttorwart auch die Fans. Und da setzten sich die Celtic-Anhänger unter anderem auch gegen die Fans von Borussia Dortmund durch. Am 21. Mai dieses Jahres hatten die Fans mit einer eindrucksvollen Choreografie an die "Lisbon Lions" erinnert, jene legendäre Celtic-Truppe, die 1967 in Lissabon den Europapokal der Landesmeister gegen Inter Mailand gewonnen hatte.

Doch nicht nur eindrucksvolle Choreografien zeichnen die Celtic-Fans aus. Die Anhänger der Schotten haben sich über Jahrzehnte vor allem durch ihre Gesänge einen fast schon legendären Ruf erarbeitet. Klar, auch im Celtic Park ist Gänsehaut angesagt, wenn Klassiker wie "You'll never walk alone" oder die Fields of Athenry" durchs weite Rund schallen.

Wenn ein Stadion Depeche Mode singt

Die Celtic-Fans sind aber auch bekannt für die Adaption moderner Pop-Klassiker. Zu dem Gassenhauer schlechthin entwickelte sich seit der ersten Verwendung 2009 der Song "Just Can't Get Enough" von Depeche Mode. Lob gab's bereits von höchster Stelle. "Dass unsere Lieder im Celtic-Block gesungen werden, das ist eine Riesenehre für uns und geht uns echt nah. Das Tolle an den Celtic-Fans ist, dass sie den kompletten Text kennen, auch die Strophe und Bridge", urteilte Depeche-Keyboarder Andy Fletcher schon vor Jahren. Und der ist eigentlich kein Celtic-Fan. Fletchers Fußballherz schlägt für den FC Chelsea.