1:2 nach Ronaldos Doppelpack München gibt 1:0-Führung völlig aus der Hand

Statt nach einem furiosem Beginn und dem 1:0 das 2:0 nachzulegen, gerieten die Münchner gegen Real gehörig ins Wackeln. Durch einen verschossenen Elfmeter und eine verkorkste zweite Halbzeit mit einer halben Stunde in Unterzahl brachten sich die Münchner um den Lohn ihrer Arbeit. Und statt der nominell geschwächt scheinenden Abwehr des Gegners, blamierte sich die Münchner Hintzermannschaft. Cristiano Ronaldo hingegen verwandelte für Real Madrid zwei Treffer, die die Niederlage für die Münchner besiegelten.

"Es war ein bisschen unglücklich, wir waren die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wir glauben daran, dass wir es noch schaffen können." FCB-Torhüter Manuel Neuer

Vidals Hammer-Kopfball

Nachdem die Münchner in den ersten zehn Minuten mit fast 90 Prozent Ballbesitz glänzten, kamen die Gäste danach etwas mehr ins Spiel. In der 18. Minute musste der Deutsche Meister noch kräftig durchatmen, als sich in der Mitte des Strafraums Karim Benzema gegen David Alaba nach einer genialen Hereingabe von Kross durchsetzte. Doch die Kugel klatschte nur an die Unterkante der Latte. Besser machten es die Münchner, als Arturo Vidal in der 25. Minute durch einen hammerharten Kopfball zum 1:0 vollendete. Nach einer Ecke von Arjen Robben sprang der Torschütze mit voller Wucht in einen geblockten Schuss von Franck Ribéry und damit Madrids schwache Abwehr um Nacho Fernández düpierte.

Elfmeter in den Münchner Himmel

In der 40. Minute hatte Vidals Kopfball nach Robbens Hereingabe wieder eine enorme Geschwindigkeit, diesmal zielte er aber knapp über den rechten Winkel. Kroos sah bei dem Zuspiel ziemlich alt aus. In der 42. Minute setzte Cristiano Ronaldo auch mal ein Lebenszeichen: Aber Neuer faustete seinen 20-Meter-Schuss zur Ecke. Die Münchner hätten hingegen sogar auf 2:0 erhöhen können, doch Vidal setzte einen Elfmeter weit über das Tor der Spanier.

Ausgleich, eine halbe Stunde in Unterzahl, Niederlage

Die Münchner kamen ohne Veränderungen, aber nicht ausgeschlafen genug aus der Halbzeitpause. Keine zwei Minuten waren gespielt, da konnte Casemiro in aller Ruhe auf Daniel Carvajal passen, der gab die Flanke präzise in die Mitte auf Ronaldo. Und der vollstreckte völlig ungestört zum Ausgleich. Nach 57 Minuten musste sich Neuer gehörig strecken, um einen Schuss von Gareth Bale über das Tor zu lenken.

Die Münchner wurden nervöser. Als Javi Martinez Ronaldo über die Klinge springen ließ (61.), sah er dafür die Gelb-Rote Karte. Winzige drei Minuten, nachdem er wegen eines taktischen Fouls erstmals bestraft worden war. Kennzeichnend auch, dass Boateng in der 71. Minute einen langen Ball aus der Abwehr ins Niemandsland beförderte und kurz darauf einen Zweikampf im Zentrum verlor. Die Münchner wirkten konsterniert. Und nur Manuel Neuer verhinderte durch eine Glanzparade in der 75. Minute, dass die Münchner durch Ronaldo in Rückstand geraten wären. Kurz darauf war er aber machtlos, als CR7 den Ball zum 2:1 in den Kasten spitzelte. Am Ende waren die Münchner damit sogar noch gut bedient, ein weiterer Treffer für die Spanier wurde wegen Abseits nicht gezählt.

Bayern München - Real Madrid 1:2 (1:0)

München: Neuer - Lahm, Martinez, Jerome Boateng, Alaba - Alonso (63. Bernat), Vidal - Robben, Thiago, Ribery (66. Costa) - Thomas Müller (81. Coman). - Trainer: Ancelotti

Madrid: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Modric (90.+1 Kovacic), Casemiro, Kroos - Bale (59. Asensio), Benzema (83. Rodriguez), Ronaldo. - Trainer: Zidane

Tore: 1:0 Vidal (25.), 1:1 Ronaldo (47.), 1:2 Ronaldo (77.)

Gelb-Rote Karte: Martinez wegen wiederholten Foulspiels (61.)

Gelbe Karten: Alonso, Vidal (2) - Kroos (2), Carvajal

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)