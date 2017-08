Champions League FC Bayern empfängt PSG und Neymar

Die anderen Gegner in der Gruppe B sind der belgische Meister RSC Anderlecht mit dem früheren Nürnberger Trainer René Weiler und der schottische Traditionsverein Celtic Glasgow. "Eine aufregende Gruppe mit tollen Teams und Paris an der Spitze. Das ist schon eine schöne Geschichte für mich, auf meinen ehemaligen Klub zu treffen. Celtic bekommt, wie jeder weiß, unglaubliche Unterstützung durch seine Fans. Und auch Anderlecht ist als belgischer Meister nicht zu unterschätzen. Insgesamt drei unterschiedliche, aber schwere Gegner". sagte Carlo Ancelotti. "Die Auslosung ist sehr interessant. Paris ist natürlich der Kracher. Ich habe noch nie gegen PSG gespielt und freue mich auf diesen Vergleich. Auch auf Celtic treffe ich zum ersten Mal. Der Celtic Park ist bekannt für seine überragende Stimmung. Anderlecht ist ein unangenehmer Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Sie konnten schon das eine oder andere Mal große Namen ärgern. Dafür müssen wir gewappnet sein", kommentierte Kapitän Manuel Neuer die Auslosung.

"Bayern ist ein schwerer Gegner mit einem tollen Trainer grande Carlo. Wir haben Respekt vor ihnen, aber es ist auch eine Ehre, zum ersten Mal gegen sie spielen zu dürfen, seit wir den Club gekauft haben." Nasser Al-Khelaifi, Vorstandsvorsitzender PSG

BVB wieder gegen Real

Borussia Dortmund hat einen starken Gegner zugelost bekommen: Das Team von Peter Bosz trifft wie im Vorjahr auf den Titelverteidiger Real Madrid und Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Weitere Gegner in der Gruppe H sind Tottenham Hotspur und APOEL Nikosia. Eine machbare Gruppe hat Champions-League-Neuling RB Leipzig erwischt: In der Gruppe G erwarten die Sachsen AS Monaco, FC Porto und Besiktas Istanbul. "Die Gruppe nehmen wir, auf die Gruppe freuen wir uns. Aber natürlich dürfen wir keinen Gegner unterschätzen", sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

"Das ist die schwerste Gruppe, aber auch herausfordernd. In solchen Gruppen werden Helden gemacht. Wir gehen es an." BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Großes Ziel aller Clubs ist das Finale am 26. Mai 2018 in Kiew. Der erste Spieltag findet am 12. und 13. September statt. Nach dem Ende der Gruppenphase im Dezember ziehen die Teams auf Platz eins und zwei in die K.o.-Runde ein. Die Dritten dürfen immerhin in der Europa League weiterspielen. Für die Gruppenletzten ist die Europacup-Saison vorbei. Am 11. Dezember werden die Achtelfinal-Partien ausgelost.

Die Auslosung im Überblick

Gruppe A: Benfica Lissabon Manchester United FC Basel ZSKA Moskau

Gruppe B: Bayern München Paris St. Germain RSC Anderlecht Celtic Glasgow

Gruppe C: FC Chelsea Atlético Madrid AS Rom FK Karabach Agdam Gruppe

Gruppe D: Juventus Turin FC Barcelona Olympiakos Piräus Sporting Lissabon

Gruppe E: Spartak Moskau FC Sevilla FC Liverpool NK Maribor

Gruppe F: Schachtjor Donezk Manchester City SSC Neapel Feyenoord Rotterdam

Gruppe G: AS Monaco FC Porto Besiktas Istanbul RB Leipzig

Gruppe H: Real Madrid Borussia Dortmund Tottenham Hotspur APOEL Nikosia