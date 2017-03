Champions-League-Viertelfinale Hartes Los für den FC Bayern München

Die walisische Stürmerlegende Ian Rush betätigte sich als Losfee und zog für den FC Bayern München den Ex-Arbeitgeber von Trainer Carlo Ancelotti, Real Madrid. Beim letzten Aufeinandertreffen 2014 warfen die Spanier, damals noch mit Ancelotti, die Münchner mit Pep Guardiola im Halbfinale raus. Beim Rückspiel in München düpierte Real den FCB mit 4:0 - und gewann dann zum zehnten Mal die Champions League. Das Hinspiel findet diesmal am 12. April in München statt, das Rückspiel ist am 18. April.

"Das ist ein Klassiker. Das ist das absolute Toplos, das im Topf lag." FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge

So richtig glücklich mit der Auslosung ist keiner der beiden Vereine: "Einer der schwersten Gegner, den wir hätten bekommen können. Die Bayern haben einen starken Kader und sie haben jetzt Carlo Ancelotti, für den es eine Art Heimkehr wird", sagte der frühere Real-Spieler Emilio Butrageno. Doch Ancelotti sieht keinen Vorteil darin, dass es gegen seinen Ex-Klub geht: "Es wird schwierig".

"Für mich ist das speziell. Aber wir sind bereit. Das sind historische Vereine in Europa." Xabi Alonso, ehemaliger Real-Profi

Bilanz spricht für Bayern

Die Bilanz spricht aber für die Bayern: Insgesamt ist die Bilanz für die Münchner aber positiv. In 22 Duellen siegte der deutsche Rekordmeister zwölfmal. Achtmal gewann Real, zwei Spiele endeten unentschieden. Und noch etwas könnte die Münchner motivieren: Noch nie gelang es einem Verein den Titel in der Königsklasse zu verteidigen.

BVB: "Wir können nicht klagen"

Borussia Dortmund bekommt es mit dem vermeintlich leichten Gegner AS Monaco zu tun. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich mit dem Los zufrieden. "Wir wollten in erster Linie Bayern München aus dem Weg gehen. Es wird schon sehr schwer, aber wir können nicht klagen. Insgesamt ist es ein schönes Los", sagte Watzke. Der BVB bestreitet sein Heimspiel am 11. April , das Rückspiel ist am 19. April. Das Finale findet dieses Jahr am 3. Juni im Millennium Stadium von Cardiff statt.