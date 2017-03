FC Bayern erreicht CL-Viertelfinale 5:1 - Bayern knallen die Türe zu

Die Tür zum Viertelfinale stand nach dem 5:1 im Hinspiel schon weit offen. Im Rückspiel beim FC Arsenal knallten die Bayern die Tür endgültig zu. Wieder siegten die Münchner 5:1 (0:1). Am Ende fielen die Engländer komplett auseinander.

35 Minuten lang durfte der FC Arsenal noch einmal auf ein Wunder hoffen. Theo Walcott hatte das Team von Teammanager Arsène Wenger in der 20. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Dann riss Verteidiger Laurent Koscielny mit seiner Notbremse gegen Lewandowski alle Fans aus den Träumen. Lewandowski selbst verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Der Drops war damit gelutscht. Danach fiel der FC Arsenal komplett auseinander und ließ sich von den Bayern regelrecht zerlegen. Arjen Robben, der für ihn eingewechselte Douglas Costa und zweimal Arturo Vidal erhöhten noch auf 5:1. FC Bayern steht zum wieder einmal im Viertelfinale der Champions League.

"Das Resultat passt nicht zu dem, was bis zur Roten Karte passiert ist. Dass wir am Ende verdient weiter sind, darüber müssen wir aber wohl nicht reden." Mats Hummels

Walcott lässt Arsenal kurz hoffen

Theo Walcott zieht ab und trifft zum 1:0.

Die Bayern, die ohne ihren gesperrten Kapitän Philipp Lahm auskommen mussten und bei denen Thomas Müller auf die Bank musste, hatten die Partie in der ersten Viertelstunde gut im Griff. Erst nach und nach kamen die Gastgeber besser auf. Zunächst verlegten sich die "Gunners" auf Konter. Den besten schloss Stürmer Theo Walcott in der 20. Minute zur 1:0-Führung ab. Bei seinem satten Schuss aus kurzer Entfernung bekam Bayern-Keeper Manuel Neuer die Fäuste nicht mehr rechtzeitig hoch.

Lewandowski mit der Ausgleichschance

Durch den Treffer bekam der FC Arsenal Oberwasser. Weitere hundertprozentige Chancen konnten sich die Engländer aber nicht erarbeiten. Stattdessen hatte Robert Lewandowski in der 38. Minute den 1:1-Ausgleich auf dem Fuß. Nach schöner Vorarbeit von Arjen Robben nahm der Pole den Ball direkt ab und verfehlte das Tor um Zentimeter.

Koscielny sorgt für den eigenen K.o.

Der Anfang vom Ende für den FC Arsenal: Laurent Koscielny sieht nach einer Notbremse Rot.

Nach dem Wechsel bemühten sich die "Gunners" weiter um Wiedergutmachung. Olivier Giroud scheiterte jedoch zunächst mit einem Kopfball. Kurz darauf dann die spielentscheidende Szene, die zum 1:1 führte. Es war ein Treffer zum günstigsten Zeitpunkt, denn die Gastgeber hatten sich so allmählich freigespielt. Bei den Bayern wurde man zu diesem Zeitpunkt den Eindruck nicht los, sie hätten die Aufgabe nach dem klaren 5:1 im Hinspiel ein wenig auf die leichte Schulter genommen.

In Unterzahl hatte der FC Arsenal dann aber nichts mehr zuzusetzen. Im Gegenteil: Die Elf aus London brach nun regelrecht auseinander. Javi Martinez hätte schon in der 62. Minute um ein Haar die Führung erzielt. Sein Kopfball ging aber knapp über das Gehäuse. Zwei Minuten später scheiterte Lewandowski am reaktionsschnellen David Ospina im Tor des FC Arsenal. Danach ging es dann Schlag auf Schlag. Jeder durfte mal bei den Bayern. Robben, Costa und Vidal sorgten für einen erneuten Kantersieg der Bayern, die gerüstet scheinen für die kommenden Aufgaben.

FC Arsenal - FC Bayern München 1:5 (1:0)

FC Arsenal: Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Ramsey (72. Coquelin), Xhaka - Walcott, Oxlade-Chamberlain, Sanchez (72. Lucas) - Giroud (72. Özil). - Trainer: Wenger

FC Bayern: Neuer - Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba - Alonso, Vidal - Robben (71. Costa), Thiago (79. Sanches), Ribery (79. Kimmich) - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti

Tore: 1:0 Walcott (20.), 1:1 Lewandowski (55., Foulelfmeter), 1:2 Robben (68.), 1:3 Costa (78.), 1:4 Vidal (80.), 1:5 Vidal (85.)

Rot: Koscielny (54./Notbremse)

Zuschauer: 59.911

Schiedsrichter: Anastasios Sidiropoulos (Griechenland)