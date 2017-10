Blick ins Geschichtsbuch Celtics größter Triumph

In Schottland wird der hierzulande als "Celtic Glasgow" bekannte Verein "The Celtic Football Club" genannt. Und dort ist er eine wahre Macht. Ganze 48 Mal konnte der Verein die nationale Meisterschaft gewinnen, 37 Mal hielten sie den "Scottish FA Cup" in ihren Händen. Für den Blick auf ihren größten Erfolg der Vereinsgeschichte muss man aber einen Blick in das verstaubte Archiv der Fußballgeschichte wagen.

Größter Triumph: Landesmeister-Pokal gegen Inter

Es ist der 25. Mai 1967. Vor 45.000 Zuschauern im Estadio Nacional von Oeiras nahe Lissabon in Portugal liegt Celtic im Finale des Europapokals der Landesmeister (dem Vorläufer der heutigen Champions League) gegen Inter Mailand zur Halbzeitpause mit 0:1 zurück. Der deutsche Schiedsrichter Kurt Tschensche pfeift einen Elfmeter zu Gunsten der Italiener, den Sandro Mazzola verwandelt. Nach der Pause schaffen die Schotten aber erst den Ausgleich als auch den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg. Die Celtics haben den Henkelpott. Zu Hause werden sie für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte von tausenden ihrer Anhänger frenetisch gefeiert.

Der Weg ins Finale verläuft für die Schotten eher leicht: Den vermeintlich größten Brocken, die damals schon gefürchteten Königlichen von Real Madrid, hatte Inter bereits im Viertelfinale ausgeschaltet. Celtic muss im Viertelfinale lediglich Vojvodia Novi Sad und im Halbfinale Dukla Prag aus dem Weg räumen.

FC Bayern gewinnt gegen Celtics Erzrivalen

Doch zurück zu Glasgow: Celtics Triumph wurde in den Highlands gleich doppelt gefeiert. Denn Erzrivale Glasgow Rangers war im Europapokal der Pokalsieger ohne Titel geblieben. Den schnappte den Schotten der andere Münchner Verein weg. Tschick Cajkovskis Bayern schlugen in Nürnberg die Rangers im Finale durch ein Tor von Franz "Bulle“ Roth mit 1:0 nach Verlängerung. Was für die Männer von der Säbener Straße der erste Europapokaltitel war. Weitere sollten folgen ...