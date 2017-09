Bayern-Trainer Ancelotti vor Champions-League-Auftakt "Wettbewerb schwieriger, aber Bayern stärker!"

Der FC Bayern startet am Dienstag zu Hause gegen den RSC Anderlecht in die Gruppenphase der Champions League. Trotz der Bundesliga-Pleite in Hoffenheim ist Trainer Carlo Ancelotti von seinen Spielern überzeugt - er fordert von ihnen die entsprechende Reaktion und "guten Fußball".

"Der Wettbewerb ist schwieriger als letzte Saison", sagte Ancelotti in der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel, seine Bayern seien aber "stärker". Es gehe zum Auftakt vor allem darum, "wachsam" zu sein: "Wir müssen aufpassen, es ist wichtig für uns, dass wir nach der Niederlage guten Fußball zeigen."

"Wir sind besser, die Spieler, die dazugekommen sind, haben die Qualität des Kaders gesteigert, aber wir brauchen Zeit." Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Ancelotti erklärt auch den FCB zu den Titelfavoriten

Ancelotti zählt seinen Klub neben Titelverteidiger Real Madrid, dem FC Barcelona und dem englischen Trio Manchester United, FC Liverpool und FC Chelsea zum Favoritenkreis auf den Henkelpott. Gruppengegner Paris St. Germain, wo der italienische Coach einst tätig war, nannte er trotz der Multi-Millionen-Transfers von Neymar und Kylian Mbappé nicht.

Boateng wieder im Kader

Verzichten muss der Rekordmeister gegen die Belgier womöglich auf Franck Ribéry. Der Franzose sei bereits vor seinem Kurzeinsatz bei 1899 Hoffenheim angeschlagen gewesen, berichtete Ancelotti. Sicher fehlen werden die verletzten David Alaba und Juan Bernat. Arturo Vidal ist nach seiner Gelb-Roten Karte im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison bei Real Madrid gesperrt. Wieder zum Kader gehören wird laut dem 58-Jährigen dagegen Weltmeister Jérôme Boateng.

"Wir machen uns Gedanken, wie wir Fußball spielen, das ist ein gutes Zeichen." Bayern-Keeper Manuel Neuer

Neuer: "Als Kapitän und Führungsspieler gefordert"

Auch Kapitän Manuel Neuer hofft auf ein besseres Ergebnis als im Kraichgau und fordert absolute Konzentration. "Alle haben das Ziel, egal in welcher Position, dass es so schnell wie möglich wieder besser läuft. Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, das ist klar", sagte er. Aber, fügte der Nationalkeeper an: "Wir haben jetzt ein Spiel verloren und dürfen nicht alles negativ sehen." Angesichts der aufgekommenen Unruhe sieht sich Neuer "als Kapitän und Führungsspieler" gefordert. " Der 31-Jährige erwartet einen guten Auftakt in der Champions League: "Es ist wichtig, gut zu starten. Wir wollen die Gruppe von Anfang an anführen."