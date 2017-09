Bayern-Gegner RSC Anderlecht Ein nicht zu unterschätzender Konkurrent

Im Gegensatz zu Bayern München hat der belgische Fußball-Rekordmeister RSC Anderlecht seine Generalprobe für die Champions League erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Trainer René Weiler gewann ihr Heimspiel gegen den KSC Lokeren mit 3:2, hatte beim zweiten Saisonsieg aber einige Mühe. Trotz des Sieges läuft es für den belgischen Meister zum Saisonauftakt noch nicht so rund - nach sechs Spielen belegt Anderlecht mit acht Punkten nur Rang neun.

Am Dienstag (12.09.17) spielen die Belgier zum Auftakt der Gruppenphase in der Königsklasse in München. Der Kader ist zwar nicht wie der der Bayern mit Superstars bestückt, aber gerade die Offensive ist nicht ungefährlich. Der Nigerianer Henry Onyekuru, Leihgabe des FC Everton, sowie der Pole Lukasz Teodorczyk überzeugten mit ihren Toren gegen Lokeren. Neuzugang Sven Kums soll im Mittelfeld die Lücke schließen, die der talentierte Youri Tielemans nach seinem Wechsel zum AS Monaco hinterlassen hat.

ManUnited, Mainz und auch mal die Münchner geärgert

In der vergangegen Europa League-Saison ärgerten die Belgier zuerst den FSV Mainz in der Gruppenphase. Beim Rückspiel in Anderlecht deklassierten die Belgier die Mainzer mit 6:1. Im Viertelfinale war dann der spätere Titelgewinner Manchester United an der Reihe: Zweimal hielt Anderlecht ein 1:1 und scheiterte erst in der Verländerung des Rückspiels mit 1:2. René Weiler stand vor diesen Erfolgen kurz vor der Entlassung.

Der Schweizer ist in der Bundesliga kein Unbekannter: Bis Juni 2016 trainierte er den 1. FC Nürnberg und scheiterte in der Relegation zur Bundesliga an Eintracht Frankfurt. Der Wechsel nach Anderlecht kam damals überraschend, brachten den finanziell angeschlagenen Franken aber ca. 800.000 Euro an Ablöse- und Bonuszahlungen in die Kasse.

Goldene Zeiten in den 1970ern

Die größten internationalen Erfolge feierte der RSC Andelecht in den 1970ern: 1976 und 1978 gewann der RSC jeweils den Europapokal der Pokalsieger und den Europäischen Supercup, 1983 wurde dann auch der UEFA-Cup gewonnen. Zudem gab es weitere Finalteilnahmen im UEFA-Cup (1970, 1984) und im Pokalsieger-Wettbewerb (1977, 1990), insgesamt warten die Belgier aber seit fast 30 Jahren auf eine Fortsetzung der internationalen Erfolge.

Bislang gab es acht Duelle zwischen dem FC Bayern und dem RSC Anderlecht. Vier Münchner Siegen stehen jeweils zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber (17:8 Tore). Das letzte Aufeinandertreffen gab es 2008 - damals siegten die Belgier mit 2:1 in München.