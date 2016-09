FC Bayern zu Gast bei Atlético Erneut keine Sieg-Chance gegen die Spanier

Beide Mannschaften versuchen in einer intensiv geführten Partie, das wegweisende Tor zu erzielen. Gelungen ist das ausschließlich dem Vorjahresfinalisten Atlético Madrid, der den Münchner mit dem 1:0-Sieg erneut ein Bein stellte.

Nachdem die Bayern in den ersten Minuten optisch überlegen waren, kam Atlético im Laufe der Partie deutlich besser auf. Die Spanier wirken reifer, kontrolliert und auch noch gefährlicher. Konsequenz: Der 1:0-Sieg für Madrid - wie im Halbfinale-Hinspiel der Vorsaison. Und es hätte sogar noch schlimmer kommen können.

"Dass es schwer wird, war klar. Wir haben ja noch das Rückspiel. Wir müssen daraus lernen und ruhig bleiben." Arjen Robben

Hummels und Messi nicht dabei

Carlo Ancelotti verzichtete im zweiten Gruppenspiel der Champions-League-Saison bei Atlético Madrid zunächst auf Weltmeister Mats Hummels. Der Nationalspieler saß trotz überstandener Knieblessur eine Stunde lang auf der Bank. An seiner Stelle begann neben Abwehrchef Jérôme Boateng der spanische Nationalspieler Javi Martínez. Die Madrilenen mussten hingegen auf ihren absoluten Superstar Lionel Messi wegen einer Verletzung verzichten.

"Atlético hat sehr stark verteidigt. Wir haben in den direkten Duellen viele Zweikämpfe verloren." FCB-Trainer Carlo Ancelotti

Intensive Anfangsphase auf gleichem Niveau

Die Münchner hielten anfangs gut dagegen und zeigten von Beginn an ihren Vorwärtsdrang. So konnte der FC Bayern sich den ersten Eckball der Partie sichern. Atlético zeigte sich aber ebenfalls vor Manuel Neuer. Nach zehn Minuten musste Martinez ausbügeln, erst im zweiten Anlauf konnte er Fernando Torres stoppen. Kurz darauf hatte Thomas Müller den Führungstreffer auf dem Schlappen, zielte aber genau auf Torhüter Jan Oblak. Beide Teams egalisierten sich in einer intensiven Anfangsphase.

Madrid effektiver nach Vorne

In der Folgezeit entwickelte der Titelverteidiger trotz aller Münchner Bemühungen mehr Durchschlagskraft. David Alaba versuchte es nach einer Viertelstunde mit einem Freistoß, doch dabei stand die Mauer im Weg. Yannick Ferreira-Carrasco donnerte die Kugel auf’s kurze Eck (19.), Neuer konnte mit den Fäusten gerade noch so klären. Zwei Minuten später rettete erst der Pfosten und dann erneut der Münchner Torhüter. Sonst hätte Torres die Spanier Führung geschossen. Nach 28 Minuten zielte Robert Lewandowski etwas zu ungenau. Eine Minute, nachdem ein Ball von Torres ans Außennetz klatschte, vollzog Carrasco zum 1:0-Führungstreffer. Und exakt sechzig Sekunden später zeigte sich die Münchner Uneffektivität, als Franck Ribéry aus acht Metern freistehend am Kasten vorbeizielte.

"Die Mannschaft spielt sehr clever. Und wenn sie dann noch so hinten drin stehen, wird es schwer, das zu drehen." Manuel Neuer

Ancelotti reagiert, aber die Münchner treffen nicht

Obwohl die Gastgeber forsch und deutlich besser aus der Pause kamen, hatten die Münchner weiterhin ihre Chancen. Aber weder Goalgetter Thomas Müller (50.) noch Alaba (56.) konnten vollenden. Ancelotto reagierte und brachte Arjen Robben für den verhinderten Torjäger. Kurz darauf kam Mats Hummels für Boateng. Kimmich ersetzte den gelbrot-verdächtigen Thiago. Die Bayern drückten, es half aber alles nichts. Im Gegenzug schossen die Spanier durch Antoine Griezmann einen durch Vidal verschuldeten Elfmeter übers Tor, sonst wäre die Niederlage noch höher ausgefallen. Gleich beim ersten Härtetest der Ära Carlo Ancelotti ist der FC Bayern durchgefallen und auf der großen Bühne Champions League unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet.

"Ich bin nicht zufrieden mit unserer Leistung." FC Bayern-Coach Carlo Ancelotti

Weiterhin ernüchternde Bilanz

Vergangene Saison scheiterten die Münchener im Halbfinale der Champions League auch schon an der Verteidigungs- und Umschaltmaschine von Atletico. Noch schlimmer ist die Bilanz gegen die Spanier: In den letzten drei Spielzeiten holte der FC Bayern München gegen Premier-League-Klubs auswärts null Tore und null Punkte.