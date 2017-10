Champions League FC Bayern nach 2:1-Sieg in Glasgow im Achtelfinale

Durch einen hart umkämpften 2:1-Sieg in Glasgow hat sich der FC Bayern München das Achtelfinalticket als Gruppenzweiter endgültig gesichert. Celtic machte es dem Rekordmeister aber richtig schwer.

Zwanzig Minuten kamen die auf fünf Positionen veränderten Münchner nicht mit dem Pressing der tief stehenden Schotten zurecht. Celtic gab selbst nach dem Führungstreffer der Münchner nicht klein bei. Auch der gelang nur durch einen furiosen Abstoß und einen weiten Flug des Balls über alle gegnerischen Reihen hinweg. Nachdem die Münchner aber direkt nach dem Ausgleichtreffer nachlegten, sicherten sie sich am Ende doch den 2:1-Sieg. Und damit auch die Qualifikation für das Achtelfinale.

Coman verwandelt Ulreichs Assist

Die Hausherren zeigten den ersten aussichtsreichen Angriff. Rafinha konnte nach einem Konter nicht klären, danach hatte Stuart Armstrong (5.) das 1:0 auf dem Fuß, zielte aber am Tor vorbei. Nach knapp einer Viertelstunde verzog Moussa Dembélé. In der 22. Minute fanden die Münchner durch einen weiten Abstoß von Sven Ulreich erstmals den Weg durch die Celtic-Reihen. Kingsley Coman reagierte am schnellsten: Er schnappte sich den Ball, ließ den herauseilenden Gästekeeper Craig Gordon stehen und schob die Kugel zum 1:0 ins Netz. Nach einer halben Stunde verhinderte nur das lange Bein von David Alaba das Gegentor durch Dembélé.

Ausgleichstreffer und das blutige Siegtor von Martinez

Celtic gehörten auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit. So musste sich Ulreich (48.) erstmals auszeichnen, als er einen tückischen 17-Meter-Schuss von Armstrong um den Pfosten lenken konnte. Corentin Tolisso und Alaba versuchten es (51. und 54.) mit einem Fernschuss. Nach einer Stunde versuchten die Münchner, durch Ballbesitz die Hoheit zu übernehmen. Stattdessen mussten sie aber den Ausgleichstreffer hinnehmen. Callum McGregor (74.) spielte dabei den Ball geradewegs durch Ulreichs Beine. Ausgerechnet, als die Schotten diesen Treffer feierten, setzten die Münchner nach. Javi Martinez stieg nach einer Hereingabe von Alaba (77.) höher als sein Gegenspieler Bitton und nickte die Kugel zum 2:1 ein. Der Münchner fing sich dabei eine Platzwunde an der Augenbraue ein, er konnte aber weiterspielen. Die Münchner brachten damit ihren insgesamt 250. Europacupsieg über die Zeit.

Achtelfinalticket als Gruppenzweiter sicher

In der zeitgleichen Partie deklassierte Paris Saint-Germain den RSC Anderlecht mit 5:0. Damit haben die Münchner den zweiten Platz sicher, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeutet.