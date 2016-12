Bundesliga-Wintertransfers FCA und FCI denken über Verstärkungen nach

Julian Draxler wechselt für 40 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain - der Wechsel des Nationalspielers dürfte der teuerste in dieser Winterpause bleiben. Und wie sieht es bei den drei bayerischen Erstligisten aus?

FC Bayern München: Kein Handlungsbedarf

Sollen erst im Sommer kommen: Die Hoffenheimer Niklas Süle und Sebastian Rudy.

Der Rekordmeister ist zum Jahreswechsel wieder mal Tabellenführer - und das nach einer Machtdemonstration gegen den aufmüpfigen Verfolger RB Leipzig am 16. Spieltag. Entsprechend wenig Handlungsbedarf sehen die Verantwortlichen in der Winterpause. Im Gegenteil: Julian Green wird an Zweitligist VfB Stuttgart ausgeliehen. Einzig Abwehrchef Jerome Boateng fällt nach seiner Schulter-OP noch länger aus. Sebastian Rudy und Niklas Süle von 1899 Hoffenheim sind als Neuzugänge im Sommer eingeplant. Laut der italienischen Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport denken die Münchner außerdem über Faouzi Ghoulam nach, algerischer Nationalspieler und Linksverteidiger in Diensten des SSC Neapel. In diesem Winter dürfte allerdings eher nichts passieren.

FC Augsburg: Wie groß ist die Stürmernot?

Ein Kandidat in Augsburg: Nürnbergs Guido Burgstaller.

Die wichtigste Personalie ist bereits geklärt worden: Manuel Baum wurde zum Cheftrainer als Nachfolger von Dirk Schuster befördert. Darüber hinaus aber wird sehnsüchtig auf die Rückkehr der Angreifer Raul Bobadilla, Caiuby und Alfred Finnbogason gewartet. Bei den beiden letzteren ist ungewiss, ob sie mit ins Trainingslager fahren können. Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg, derzeit bester Torschütze der 2. Liga, gilt als Alternative. Sollte sich abzeichnen, dass Caiuby und Finnbogason noch länger ausfallen, ist ein Transfer für die Offensive nicht unwahrscheinlich.

FC Ingolstadt 04: Ein Neuer soll kommen

FCI-Manager Thomas Linke sucht eine Verstärkung, die "sofort weiterhilft".

Der kongolesische Nationalspieler Marcel Tisserand (23) nimmt voraussichtlich am Afrika-Cup in Gabun (14. Januar bis 5. Februar) teil. Der Innenverteidiger könnte daher bei bis zu drei Spielen fehlen, weshalb Sportdirektor Thomas Linke schon angekündigt hat, im Januar "eine Verstärkung" zu holen, "die uns sofort weiterhilft". Mergej Mavraj (von Köln zum HSV) ist vom Markt. Andere Spieler auf dieser Position wie Neven Subotic (Borussia Dortmund) sollen ihren Verein verlassen. Ob der aber bezahlbar ist? Ansonsten sind keine Transfers geplant, eine Ausnahme will Linke höchstens machen, wenn ein "Perspektivspieler" zu haben ist.