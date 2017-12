Überraschungstransfer Nationalspieler Mario Gomez wechselt nach Stuttgart

Bereits von 2001 bis 2009 spielte Gomez in Stuttgart, wurde vom U17-Spieler zum Bundesliga-Profi und debütierte 2007 als VfB-Stürmer für die Nationalmannschaft. Bislang spielte er 71 Mal für das DFB-Team. 2007 feierte er mit den Schwaben die Deutsche Meisterschaft. Von 2009-2013 trug Gomez das Trikot des FC Bayern. "Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein, dort, wo alles für mich begonnen hat", sagte der gebürtige Schwabe: "Gerade in den letzten Tagen und in der heißen Phase habe ich immer mehr gespürt, wie sehr ich das will, wie sehr ich zurück nach Stuttgart möchte."

Gomez für Terodde

Der VfB Stuttgart schaffte diese Saison den Aufstieg in das Fußballoberhaus, steckt aber im Abstiegskampf. Die Schwaben überwintern in der Tabelle auf dem 14. Rang - mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gomez soll den zum 1. FC Köln gewechselten Stürmer Simon Terodde ersetzen. Der 32-Jährige hatte nach Stationen bei AC Florenz und Besiktas Istanbul im Sommer 2016 bei den Wölfen unterschrieben. In insgesamt 52 Spielen für die Niedersachsen kam er auf 19 Tore. "Aufgrund seiner Verdienste sind wir seinem Wunsch nachgekommen, bereits im Winter wieder in seine Heimat zum VfB Stuttgart wechseln zu dürfen. Wir wünschen ihm, dass er beim VfB auch sein Vorhaben angehen kann, für den deutschen WM-Kader nominiert zu werden", äußerte sich Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe.