Bundesliga-Vorbereitung Augsburg fliegt nach Teneriffa

Die Fußball-WM sorgt für eine kurze Winterpause. Beim FCA traten die Spieler bereits vor Silvester den Dienst an, jetzt starten sie ihr Trainingslager auf Teneriffa.

Die Schwaben beziehen ihr Trainingslager vom 2. bis zum 7. Januar. Nach der starken Hinrunde, die dem FCA so die wenigsten zugetraut hatten, bleibt Baum allerdings bei dem im Sommer ausgegebenen Saisonziel: "Das übergeordnete Ziel, undd as verschieben wir auch nicht, bleibt der Klassenerhalt. Ich denke, du brauchst dieses Jahr annähernd 40 Punkte." Handlungsbedarf bei der Verpflichtung von Winterverstärkungen sieht der Trainer nicht. Am 13. Januar beginnen die Augsburger das Fußballjahr 2018 zu Hause gegen den Hamburger SV.

Augsburger Trainingsauftakt bereits im alten Jahr

Trainer Manuel Baum hatte seine Spieler bereits zwei Tage vor Silvester zum ersten Training gebeten. Nur zwölf Tage nach dem letzten Pflichtspiel trabten die Fuggerstädter um 10.30 Uhr erstmals über den Platz. Nicht dabei sein konnte Verteidiger Martin Hinteregger wegen eines Trauerfalls in der Familie. Stürmer Alfred Finnbogason konnte wegen Achillessehnen-Problemen nur ein kurzes Lauftraining absolvieren. Tags zuvor wurden die Augsburger Kicker schon bei einem so genannten Diagnostiktag untersucht. Danach geht es für die Schwaben ins warme Teneriffa.

"Wir sehen es als großen Vorteil an, wenn die Mannschaft ein paar Tage am Stück zusammen ist, um sich wieder einzuschwören auf die Rückrunde. Und die klimatischen Bedingungen sind auf Teneriffa einfach top." FCA-Manager Stefan Reuter

Kurze Winterpause vor der WM

Die Winterpause ist wegen der Fußball-WM 2018 in Russland besonders kurz. Baum hätte sich das durchaus anders gewünscht, sein Spielstil ist kraftraubend und intensiv. Doch der Coach lamentiert nicht lange rum, sein Klub soll nie nachlassen. Neue Männer braucht der Niederbayer auch nicht, der zu Saisonbeginn als aufgebläht geschmähte Kader hat sich bewährt.