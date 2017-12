Bundesliga-Trainingsauftakt Augsburg zuerst auf Schnee, FCB reist nach Doha

Trainer Manuel Baum bot seine Spieler nur zwölf Tage nach dem letzten Pflichtspiel bei winterlichen Bedingungen zum ersten Training. Nur 30 Minuten nach dem ersten Bundesligisten Eintracht Frankfurt trabten die Fuggerstädter um 10.30 Uhr erstmals über den Platz. Nicht dabei sein konnte Verteidiger Martin Hinteregger wegen eines Trauerfalls in der Familie. Stürmer Alfred Finnbogason konnte wegen Achillessehnen-Problemen nur ein kurzes Lauftraining absolvieren. Tags zuvor wurden die Augsburger Kicker schon bei einem so genannten Diagnostiktag untersucht. Danach geht es für die Schwaben ins warme Teneriffa.

"Wir sehen es als großen Vorteil an, wenn die Mannschaft ein paar Tage am Stück zusammen ist, um sich wieder einzuschwören auf die Rückrunde. Und die klimatischen Bedingungen sind auf Teneriffa einfach top." FCA-Manager Stefan Reuter

Klassenerhalt bleibt das Ziel

Die Fuggerstädter beziehen ihr Trainingslager vom 2. bis zum 7. Januar. Nach der starken Hinrunde, die dem FCA so die wenigsten zugetraut hatten, bleibt Baum allerdings bei dem im Sommer ausgegebenen Saisonziel: "Das übergeordnete Ziel, undd as verschieben wir auch nicht, bleibt der Klassenerhalt. Ich denke, du brauchst dieses Jahr annähernd 40 Punkte." Handlungsbedarf bei der Verpflichtung von Winterverstärkungen sieht der Trainer nicht.

WM sorgt für fehlende Vorbereitungszeit

Die Winterpause ist wegen der Fußball-WM 2018 in Russland besonders kurz. Die daraus resultierenden minimalen Vorbereitungszeiten sind durchaus umstritten. "Die Bundesliga beginnt wegen der Weltmeisterschaft wieder so früh, dass das, was man in früheren Jahren Vorbereitungszeit genannt hat, vor dieser Rückrunde nicht mehr vorhanden ist", urteilte beispielsweise Münchens Trainer Jupp Heynckes.

Spieler, die in der Hinrunde länger verletzt ausfielen, müssen in kürzerer Zeit herangeführt werden. Stark belasteten Spitzenspielern bleibt weniger Zeit, um vom Stress der Spiele, der Reisen und des Medienrummels abzuschalten. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass eine Verknappung der Winterpause zu mehr Trainingsverletzungen im Frühjahr führen kann. "Für die Spieler, die extrem belastet worden sind, ist es eine willkommene Pause. Aber auch für die, die in der Hinrunde lange verletzt waren, wäre eine längere Pause von Nutzen", sagte Heynckes. Die Trainer seien darum diesmal besonders gefordert, "eine adäquate Trainingssteuerung zu finden", bilanzierte der 72-Jährige.

"Wir haben wie immer große Ziele in der Rückrunde und haben uns alle Voraussetzungen geschaffen. Wir blicken positiv ins neue Jahr." Thomas Müller

FC Bayern in Katar

Die Profis des FC Bayern München werden sich vom 2. bis 7. Januar 2018 in der Aspire Academy in Doha/Katar auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Erstmals werden dort auch die Spielerinnen der Damenmannschaft trainieren. Sie sind vom 27. Januar bis zum 3. Februar in Katar. Der FC Bayern verbringt das Wintertraining seit einigen Jahren in Doha.

Der Rekordmeister bestreitet seinen Rückrundenstart bereits am 12. Januar in Leverkusen. Einen Tag später beginnen die Augsburger das Fußballjahr 2018 zu Hause gegen den Hamburger SV.