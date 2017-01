Trainingsauftakt 2017 FC Ingolstadt startet ins neue Jahr

Der Urlaub war kurz, speziell für die Fußballprofis vom FCI, vom 1. FC Köln und von Werder Bremen. Lediglich zwölf Tage nach dem letzten Spieltag des Jahres 2016 nehmen diese drei Vereine schon am ersten Montag des neuen Jahres wieder das Training auf. Wie vor einem Jahr bevorzugen die Schanzer - im Gegensatz zu vielen anderen Bundesligisten - die heimischen Trainingsmöglichkeiten. Lediglich die Kölner und 1899 Hoffenheim bleiben auch zu Hause. In Ingolstadt hat sich das Daheimbleiben im Vorjahr bezahlt gemacht - Marvin Matip, Moritz Hartmann & Co. starteten nach der Winterpause mit einer sensationellen Heimserie von acht ungeschlagenen Spielen in Serie.

Niederlage gegen Freiburg weggesteckt

Das wollen die Schanzer in diesem Jahr erneut schaffen, sie wollen wieder voll angreifen. Das müssen sie auch. Sonst naht der Abstieg. Ins Grübeln will Maik Walpurgis die geknickten Spieler des FC Ingolstadt in der Winterpause gar nicht erst kommen lassen. "Ich bin total, total zuversichtlich für das neue Jahr", versicherte der 43-Jährige nach dem mit 1:2 misslungenen Schlussakt gegen den SC Freiburg. "Wenn wir so auftreten wie in der zweiten Halbzeit, holen wir unsere Punkte und werden den anderen Mannschaften einen ganz, ganz heißen Fight bieten. Das ist das ganz große Ziel." Die Bilanz von Walpurgis kann sich wahrlich sehen lassen. Seit der Ablösung von Vorgänger Markus Kauczinski holten die Schanzer unter dem neuen Hoffnungsträger zehn Punkte in sechs Bundesligaspielen. Dennoch überwintern die Ingolstädter mit nur zwölf Punkten als Vorletzter, der Abstand zum rettenden 15. Rang beträgt vier Zähler.

Mit Elan in Rückrunde

FCI-Kapitän Marvin Matip

Der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen macht den Ingolstädtern Mut für die Rückrunde. "Die Entwicklung der letzten sechs Spiele ist positiv. Wir sind auf einem richtig guten Weg", beteuert Marvin Matip, der in der Rückrunde einen neuen Kollegen in der Verteidigung bekommen könnte. Der Abwehrspieler ist davon überzeugt, dass der FCI 2017 das Feld von hinten aufrollen wird: "Ich glaube, dazu sind wir imstande", sagt der Kapitän. Vom Blick auf den Rang im Klassement wollen sich die Ingolstädter nicht verunsichern lassen. "Ich gucke nicht auf die Tabelle. Wir haben auch die letzten Spiele nur von Spiel zu Spiel geschaut und sind gut damit gefahren", berichtet Offensivmann Pascal Groß. Nun läutet Walpurgis die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ein. Dann will der Herforder seine Ingolstädter von neuem auf Kurs Klassenverbleib trimmen. Stürmer Lukas Hinterseer beteuert: "Wir werden mit vollem Elan in die Rückrunde gehen. Ich bin überzeugt, wir werden überm Strich stehen." Erster Prüfstein ist dann am 21. Januar der FC Schalke 04.

Trainingslager im sonnigen Süden

15 der 18 Erstligisten reisen in wärmere Gefilde: Der FC Bayern München wird sich beispielsweise vom 3. bis 11. Januar in Doha (Katar) auf die Mission erfolgreiche Titelverteidigung einstimmen. Bayer Leverkusen wählt zum dritten Mal nacheinander Florida und trifft dort auf Top-Testgegner wie Estudiantes de la Plata aus Argentinien und Clube Atlético Mineiró aus Brasilien. Die Frankfurter Eintracht und der Hamburger SV bereiten sich Abu Dhabi und Dubai vor. Schalke trainiert in Benidorm, Bundesliga-Neuling RB Leipzig hält sich vom 4. bis 12. Januar im portugiesischen Lagos auf und Borussia Dortmund beginnt als letztes Team mit dem Wintertraining am 5. Januar in Marbella.

Bundesliga-Trainerkarussell

Mit neuen Trainern gehen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt 98 in das Jahr 2017: Der ehemalige Wolfsburger Dieter Hecking folgt bei den Fohlen auf André Schubert. Torsten Frings übernimmt bei den Hessen erstmals eine Chefcoach-Aufgabe und glaubt "hundertprozentig" daran, dass er mit den Lilien noch den Klassenverbleib schaffen kann. Der Vize-Weltmeister von 2002 folgte auf den am 5. Dezember entlassenen Norbert Meier und Interimscoach Ramon Berndroth.