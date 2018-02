Markus Weinzierl "Die nächste Station sollte erfolgreich sein"

Sein Herz hängt immer noch an Jahn Regensburg, seiner ersten Trainerstation. "Wenn es geht, schaue ich sofort drauf, wie sie gespielt haben", sagte der Straubinger. 2012 stieg Weinzierl mit dem Jahn in die 2. Liga auf, anschließend führte er den FC Augsburg bis nach Europa.

"Man ist ja auch ehrgeizig"

"Wenn mir einer garantiert hätte, dass es immer stetig weiter aufwärts geht, dann wäre ich wahrscheinlich ewig geblieben", schaute Weinzierl bei "Heute im Stadion" auf diese für ihn "sensationelle Zeit" zurück. Doch damals schien es für ihn ein guter Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu machen: "Man ist ja auch ehrgeizig als Trainer", erklärte er seinen Wechsel zu Schalke 04. Doch nach nur einem Jahr musste er dort gehen.

"Im Nachhinein ist es auf Schalke natürlich nicht glücklich gelaufen." Markus Weinzierl

Premier League durchaus eine Option

Die Zeit seit seiner Entlassung im vergangenen Sommer hat der 43-Jährige genutzt, um die acht Jahre Trainertätigkeit zu reflektieren. Er ist in England gewesen und hat viele Gespräche mit anderen Trainern geführt. Coach in der Premier League? Das sei durchaus eine Option für ihn: "Es ist definitiv möglich. Ich glaube, dass England ziemlich interessant ist", so Weinzierl.

Stuttgart kam jetzt nicht in Frage

Als zuletzt Hannes Wolf beim VfB Stuttgart entlassen wurde, war der Fußballlehrer einer der Top-Kandidaten, doch "es war für mich jetzt nicht der richtige Zeitpunkt", sagte Weinzierl im Gespräch mit Moderator Philipp Eger.

Klar ist dem Hobby-Golfer und leidenschaftlichen Skifahrer auch, dass "die nächste Station erfolgreich sein sollte". Dafür würde er sich wünschen, einen Verein vor dem Saisonstart zu übernehmen: "Aber da bin ich nicht blauäugig. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass es im Sommer dann klappt mit der Vorbereitung."