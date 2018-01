Fußball-Bundesliga Hamburger SV trennt sich von Trainer Markus Gisdol

Gegen Köln hatte Hamburg am Samstag (20.01.18) die vierte Niederlage in Serie kassiert. Der Bundesliga-Dino - Hamburg ist seit Gründung der Liga immer erstklassig gewesen - steht derzeit auf Abstiegsplatz 17. "Der Verein hat mir mitgeteilt, dass man mich freigestellt hat", sagte Gisdol am Sonntagmorgen: "Ich hätte gerne weitergemacht. Aber ich muss es akzeptieren."

"Vorzeitige Trennungen von Trainern sind grundsätzlich nicht gewollt, aber wir glauben, dass neue Impulse zwingend notwendig sind, um das nach wie vor angestrebte Ziel Klassenerhalt zu erreichen." HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen

HSV Dauergast im Tabellenkeller

Gisdol hatte die Hamburger im September 2016 als Nachfolger von Bruno Labbadia übernommen und den Klub am letzten Saisonspieltag zum Klassenerhalt geführt. Doch zuletzt machte sich aufgrund der harmlosen Vorstellungen des Teams Ernüchterung im Verein breit. Vor dem HSV hatte Gisdol unter anderem zweieinhalb Jahre 1899 Hoffenheim trainiert.

Beim HSV stellte Gisdol am 25. Februar 2017 einen traurigen Rekord ein: Beim FC Bayern München verloren die Hamburger 0:8, genau wie zwei Jahre zuvor am 14. Februar 2015 unter dem damaligen HSV-Trainer Joe Zinnbauer.