FC Ingolstadt 04 Aufwärtstrend endlich in Punkte ummünzen

Seit zwei Partien ist beim FC Ingolstadt 04 ein klarer Aufwärtstrend zu beobachten. Doch so langsam muss Zählbares her. Nach dem Pokal-Aus in Frankfurt und vor dem Spiel in Mainz ist das Team deshalb gleich vor Ort geblieben.

Gerade mal 50 Kilometer liegen zwischen Frankfurt am Main und Mainz. Da dachten sich die Ingolstädter Verantwortlichen: Da kann die Mannschaft für drei Tage doch gleich im Rhein-Main-Gebiet bleiben. Keine Reisestrapazen, dafür konzentrierte Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Denn: Die Formkurve zeigt bei den Schanzern zwar nach oben. Noch immer steht die Mannschaft aber mit nur zwei Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Die Sache ist klar: Ein Sieg am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) muss her. Sonst steckt man unten fest und verliert den Anschluss ans Mittelfeld.

"Das Weiterkommen im Pokal wäre schön gewesen. Aber wichtig ist die Bundesliga gegen Mainz. Da müssen wir fit und frisch sein", begründete Trainer Markus Kauczinski die Maßnahme. "Wir werden den Spielplan nutzen, um als Team noch enger zusammenzurücken." Training und Bowling stand auf dem Programm.

Neue Taktik zeitigt noch keine Erfolge

Kopf hoch! Anthony Jung (l.) und Sonny Kittel nach dem Pokal-Aus in Frankfurt.

Eine neue taktische Ausrichtung hat er seiner Mannschaft schon nach der 1:2-Heimniederlage gegen 1899 Hoffenheim vor vier Wochen verpasst. Danach in Köln (1:2), gegen Borussia Dortmund (3:3) und nun im Pokal in Frankfurt (0:0 nach 90 Minuten) stand der FCI deutlich kompakter als noch zu Saisonbeginn. Mit etwas mehr Glück wäre der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen. Und im DFB-Pokal könnte man im Achtelfinale stehen. "Wir haben wenig zugelassen und hatten genügend Chancen, das Spiel zu gewinnen. Vier große Möglichkeiten müssen eigentlich reichen, um auswärts zu gewinnen", so Kauczinski.

"Wir haben bis heute noch keine Sekunde über den Trainer gesprochen. Weil wir die Fähigkeiten des Trainers kennen und jetzt einfach gucken, ob sich diese auf die Mannschaft übertragen." FCI-Präsident Peter Jackwerth

Das gilt es nun in Mainz besser zu machen. Auch wenn Stürmer Dario Lezcano verletzt ausfällt (Oberschenkelzerrung), herrscht Zuversicht im Lager der Oberbayern. Kauczinski: "Das tut weh, aber wir sind stark genug, das auszuhalten." Doch auch die Mainzer wollen gegen Ingolstadt endlich mal wieder gewinnen und die Pokalschmach von Fürth (1:2) wettmachen. Abwehrspieler Daniel Brosinski forderte noch im Ronhof eine Reaktion: "Wir müssen wieder aufwachen und in der Liga gegen Ingolstadt drei Punkte holen."