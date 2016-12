FC Ingolstadt Besonderes Spiel in jeder Hinsicht

Der ungeschlagene Tabellenführer kommt. Ralph Hasenhüttl kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die Partie des FC Ingolstadt gegen RB Leipzig dürfte in jeder Hinsicht ein besonderes Spiel werden.

So richtig weiß Ralph Hasenhüttl nicht, wie herzlich sein Empfang am Samstag (15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) in Ingolstadt ausfallen wird. Der Erfolgscoach von RB Leipzig blickt dem Wiedersehen gespannt entgegen, nachdem sein Weggang im Sommer nicht ganz geräuschlos vonstatten gegangen war.

"Ich habe viel Gutes zum Abschied gehört, aber es wird auch Leute geben, die meinen Schritt nach wie vor nicht verstehen können", sagte der Österreicher im Vorfeld der Partie. Bei seinem letzten Heimspiel als Trainer des FCI hatte es Pfiffe und Plakate mit zum Teil heftigen Beschimpfungen gegeben.

"Warum sollen wir nicht die ersten sein, die Leipzig schlagen?" FCI-Sportdirektor Thomas Linke

Walpurgis sieht Aufwärtstrend: "Alles ist möglich"

Glaubt an sein Team: FCI-Trainer Maik Walpurgis

Nun also die Rückkehr, die ihm sein Nach-Nachfolger als Coach, Maik Walpurgis, gerne verhageln würde: "Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist für uns alles möglich", sagt der 43-Jährige, der einen "heißen Fight" verspricht. Und auch Sportdirektor Thomas Linke glaubt an eine Chance gegen den Aufsteiger aus Sachsen.

Trotz der jüngsten Niederlage bei Werder Bremen (1:2) sieht Walpurgis einen Aufwärtstrend bei seinem Team: "Ich habe, seitdem ich hier bin, einen durchweg positiven Spirit im Team gespürt. Wir wollen diese Leistung in Punkte ummünzen."

Leipzig peilt neunten Sieg in Folge an

Doch auch Hasenhüttl möchte gerne die drei Punkte mitnehmen. Das hieße, er würde seine Serie mit RB auf neun Siege in Folge ausdehnen. Respekt vor seinem Ex-Klub, den er aggressiv und entschlossen erwartet, hat er. Bei seinem Ex-Klub zu gewinnen, sei "ein dickes Brett, das man da bohren muss".