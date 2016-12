Versöhnlicher Jahresabschluss gegen Freiburg? FC Ingolstadt will "auf Kurs bleiben"

Mit Coach Walpurgis kamen Erfolg und Hoffnung zurück nach Ingolstadt. Zum Jahresende 2016 will der FC Ingolstadt mit dem neuen Trainer gegen Freiburg noch einen drauflegen. Dann geht es in die Winterpause - worauf Walpurgis angesichts des aktuellen Laufs gern verzichtet hätte.

Der FC Ingolstadt strebt einem versöhnlichen Jahresabschluss 2016 entgegen. Und es winkt sogar ein positives Novum: Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg am Mittwoch (20.00 Uhr) würden die Schanzer erstmals in der Fußball-Bundesliga drei Dreier nacheinander feiern. Und ein weiteres kleines, aber nicht unbedeutendes Weihnachtsgeschenk ist in Aussicht: Ein Erfolg könnte die Schanzer seit Ende September endlich wieder aus der Abstiegszone befördern.

Winterpause kommt gar nicht gelegen

"Wir wollen auf Kurs bleiben", sagte Coach Maik Walpurgis. Dass ausgerechnet jetzt eine einmonatige spielfreie Zeit ansteht, ist den Ingolstädtern angesichts der guten Form mit zuletzt zwei Siegen aber gar nicht recht. "Man wünscht sich alles andere als eine Winterpause", sagte Walpurgis. Der neue Trainer ist das Gesicht des Ingolstädter Aufschwungs und der Hoffnungsträger auf ein Happy End vor den Feiertagen. Unter Walpurgis holten die Ingolstädter in fünf Spielen zehn Punkte - davor waren in zehn Matches ganze zwei Zähler herausgesprungen.



"Jeder Spieler hat seinen Anteil am derzeitigen Erfolg. Das ist das Entscheidende." Maik Walpurgis

Walpurgis hat die Qual der Wahl

Personell plagen den FCI keine Sorgen, Walpurgis kann auf alle seine Akteure zurückgreifen. Der zuletzt angeschlagene Romain Brégerie kehrt ebenso zurück wie Mathew Leckie nach einer Gelb-Rot-Sperre. Der Trainer hat also die Qual der Wahl. Taktisch überzeugte er jüngst mit einer Dreierkette und den Coups gegen Überraschungsteam RB Leipzig (1:0) und bei Champions-League-Achtelfinalist Bayer Leverkusen (2:1). Die Defensiv-Variante sei auch gegen Freiburg eine Option, sagte er. Ein Erfolg gegen die unbequemen Freiburger könnte den katastrophalen Saisonbeginn fast vergessen machen.

Walpurgis erinnerte, dass auch diese Phase wichtig war für den jetzigen Erfolg und lobte Vorgänger Markus Kauczinski. Dieser habe "nicht viel falsch gemacht, bis auf die Ergebnisse. Aber die Grundvoraussetzungen waren hervorragend". Die jüngsten Auftritte der Schanzer, vor allem gegen Leipzig, sind natürlich auch in Freiburg registriert worden.