Teamcheck FC Ingolstadt "Mission impossible" oder Walpurgis-Fest

"Das zweite Jahr ist immer das schwerste", besagt eine alte Fußballweisheit. Für den FC Ingolstadt trifft das auf jeden Fall zu. Nach einem souveränen Klassenerhalt in der Saison 2015/16 folgte ein desaströser Auftakt in die zweite Bundesligasaison. "Der Trainer ist immer das schwächste Glied in der Kette" - auch dieser Spruch passt für die Schanzer wie die Faust aufs Auge. Kaum hatte man sich von Markus Kauczinski getrennt, kam die Aufwärtstendenz und es keimt die durchaus berechtigte Hoffnung, den Klassenerhalt doch zu schaffen. Wider alle statistischen Werte.

So lief die Hinrunde

Markus Kauczinski ärgert sich

Am zehnten Spieltag wies der FC Ingolstadt auf seinem Punktekonto nur mickrige zwei Zähler auf. Unter diesen Voraussetzungen konnte bislang noch nie eine Mannschaft die Klasse halten. Einziger Lichtblick: Gegen Borussia Dortmund waren den Schanzern ganze drei Treffer gelungen, doch auch die reichten nicht zum Sieg. Nur ein Unentschieden sprang heraus, genauso wie am ersten Spieltag beim Hamburger Sportverein.

Erst nachdem sich Ingolstadt von Kauczinski getrennt hatte, fuhren die Schanzer unter dem neuen Coach Maik Walpurgis in Darmstadt am elften Spieltag den ersten Dreier ein. Nach kurzer Ernüchterung beim 1:1 gegen Wolfsburg und einer 2:1-Niederlage in Bremen folgten dann aber zwei Knaller.

Roger De Olivera Bernardo beim Torjubel gegen Leipzig

Der FC Ingolstadt schenkte dem Senkrechtstarter aus Leipzig die erste Saisonniederlage ein, ausgerechnet gegen den ehemaligen Trainer Ralph Hasenhüttl. Vom Rekordmeister aus München, den sie damit wieder zum Tabellenführer geschossen hatten, gab es zur Belohnung dafür sogar eine Wagenladung Weißwürste und Weißbier. So gestärkt, entführten die Schanzer gleich noch weitere drei Punkte aus Leverkusen. Erstmals standen sie auf dem Relegationsplatz. Den mussten sie bis zum Jahreswechsel zwar nochmals abgeben, doch auch nach der Niederlage gegen Freiburg blieb der Trainer optimistisch. Trotz zweier Gegentreffer hatte sein Team Moral bewiesen und den Anschlusstreffer erzwungen.

"Ich bin total überzeugt, dass wir aufgrund der Leistungen zuletzt und der tollen Mentalität das große Ziel erreichen werden." FCI-Trainer Maik Walpurgis nach dem 1:2 gegen den Freiburger SC

Wer kommt, wer geht?

"Eine Verstärkung" hat Sportdirektor Thomas Linke für Januar angekündigt. Dabei gilt es auch den Ausfall des kongolesischen Nationalspielers Marcel Tisserand für die Innenverteidigung zu kompensieren, der vom 14. Januar bis zum 5. Februar am Afrika-Cup in Gabun teilnimmt. Ansonsten sind keine Transfers geplant, eine Ausnahme will Linke höchstens machen, wenn ein "Perspektivspieler" zu haben ist. Dagegen verlässt Libero Roger die Schanzer im Sommer, sein Ziel ist wohl der Traditionsklub Atlético Mineiro.

Trainer Walpurgis kam und siegte

Mike Walpurgis applaudiert

Maik Walpurgis weckte wieder die Tugenden aus dem Aufstiegsjahr: Pressing und Kampfgeist, eine für den Gegner unbequeme Spielweise. Dazu packte er noch ein Stück Mut für die Offensive. Zehn Punkte nach nur fünf Spielen - selbst Julian Nagelsmann hatte nach fünf Spielen drei Punkte weniger und wurde als Messias gefeiert. "Vom ersten Tag an habe ich gespürt, dass die Mannschaft den richtigen Geist hat für den Erfolg", so erklärt Walpurgis die Aufwärtstendenz.

"Wir haben viel gesprochen, wir haben viel trainiert, wir haben viel gearbeitet - die Grundvoraussetzungen waren hervorragend. Mein Vorgänger hat nicht soviel falsch gemacht - bis auf die Tatsache, dass die Ergebnisse nicht gepasst haben." Maik Walpurgis

Jubelnde Ingolstädter in Spiel gegen Leverkusen

Das Hauptproblem war "der Kopf nach den vielen Misserfolgen" - diese Stimmung konnte der 43-Jährige drehen. "Es ging darum, diesen Geist des Aufsteigers wieder zu wecken, das haben alle Spieler hervorragend geschafft", so Walpurgis. Angesichts des Aufschwungs kam ihm die Winterpause eigentlich völlig ungelegen. "Wir haben im Moment einen guten Lauf, da wünscht man sich alles andere als Winterpause", meinte er nach dem letzten Spiel des Jahres 2016.

Ausblick auf die Rückrunde

Zum Abschluss der Hinrunde gastieren die Schanzer am 21. Januar beim FC Schalke 04, gegen den sie in der Bundesliga noch nie verloren haben. Zum Beginn der Rückrunde empfangen sie mit dem Hamburger SV einen direkten Gegner im Kampf um die Nichtabstiegsplätze. Dazu noch die eine oder andere Überraschung. Dann könnte die vermeintliche "Mission impossible" ja vielleicht doch noch klappen. Allerdings gilt es dabei, auch die Relegation möglichst zu vermeiden: Dabei droht wohlmöglich ein Wiedersehen mit bekannten Bundesliga-Größen.