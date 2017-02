DFB-Schiedsrichterboss "Tor von Stindl gegen den FCI war irregulär"

In der 60. Minute war Stindl der Ball von der Brust an den Arm gesprungen, von dort aus ging er ins Tor. Über den Schlusspfiff hinaus gab es Diskussionen über den höchst fragwürdigen Treffer. Sogar Schiedsrichter Christian Dingert hatte zugegeben, dass er nach Betrachtung der Szene in Fernsehbildern "vermutlich eine andere Entscheidung getroffen hätte". Ein Videoassistent hätte vielleicht helfen können. Doch den gibt es erst nächste Saison.

"Die aktive Bewegung des Arms zum Ball ist so deutlich, dass es Außenstehenden nur schwer zu vermitteln ist, dass es sich hier um einen korrekten Ablauf und somit ein reguläres Tor handelt." Lutz Michael Fröhlich, Vorsitzender der DFB-Schiedsrichter-Kommission

Selbst für Videoassistenten eine Herausforderung

Allerdings gibt Fröhlich zu bedenken, dass es sich bei dem fragwürdigen Treffer um eine "komplexe Szene" handelt. Selbst für einen Videoassistenten, so Fröhlich, "wäre diese Szene regeltechnisch ein sehr anspruchsvoller Vorgang gewesen." Man müsse die Szene auf einen wesentlichen Aspekt der Regelauslegung reduzieren: die Frage, ob eine aktive Bewegung mit dem Arm zum Ball erkennbar ist. Ansonsten würde die ewige Diskussion um Absicht oder Nicht-Absicht entfacht.

Andere Perspektive trotzdem hilfreich

Trotz alledem glaubt der Schiedsrichterchef, dass die umstrittene Szene ein Musterbeispiel für einen Videoassistenten wäre. Der Vorgang war laut Fröhlich "für den Schiedsrichter auf dem Spielfeld tatsächlich kaum zu erfassen, weil das Handspiel auf der von ihm abgewandten Seite erfolgte". Eine andere Perspektive, vor allem die der Hintertorkamera, hätte durchaus eine andere Bewertung eröffnen können.

Ehrlicher Spieler auch nicht die Lösung

Fröhlich hätte es aber auch begrüßt, wenn Dingert bei dem Spieler um Klärung gebeten hätte. Allerdings ist er trotzdem höchst skeptisch, ob das wirklich geholfen hätte: "Selbst wenn der Spieler zugegeben hätte, dass der Ball seine Hand berührt hätte, bliebe regeltechnisch ja immer noch die Frage der Absicht offen." Das Handtor von Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl ist und bleibt also ein komplizierter Grenzfall.