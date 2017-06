Überraschender Abschied Sportdirektor Linke verlässt FC Ingolstadt 04

Der 47-Jährige hatte die Position des Sportdirektors bei den Schanzern im Herbst 2011 angetreten. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga 2012 folgte als größter Erfolg der Bundesliga-Aufstieg 2015 sowie der Bundesliga-Klassenerhalt 2016. Doch in der abeglaufenen Saison mussten die Schanzer den Gang in die 2. Liga antreten.

"Pause einlegen"

Linke erklärte, er habe das Gefühl gehabt, dem Verein nicht mehr die nötigen Impulse geben zu können: "In den vergangenen Wochen verfestigte sich allerdings das Gefühl, eine Pause einzulegen. Nach Gesprächen mit meiner Familie und Harald Gärtner habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen, auch wenn mir dieser alles andere als leicht gefallen ist. Das Entgegenkommen und die Unterstützung des Vereins weiß ich dabei sehr zu schätzen."

Kein gemeinsamer Weg mehr mit den Schanzern

Harald Gärtner bedauerte den Entschluss des gebürtigen Thüringers: "Ich möchte Thomas ausdrücklich für das Geleistete bei den Schanzern danken. Wir alle bedauern sehr, dass er seine Arbeit für unseren Verein nicht fortsetzt. Ich hatte gehofft, dass wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen."