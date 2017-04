2:1-Sieg gegen Mainz Ingolstadt verkürzt Rückstand auf Relegationsplatz

Romain Bregerie (10.) und Florent Hadergjonaj (73.) mit einer zum Torschuss verunglückten Flanke machten den Sieg der Oberbayern perfekt. Zwischenzeitlich hatte Levin Mete Öztunali (71.) verkürzt. Nach drei sieglosen Spielen jubelten die Schanzer über extrem wichtige drei Punkte. Der Abstand auf den Relegationsplatz, den momentan Augsburg belegt, beträgt nun noch sieben Zähler. Schon am Mittwoch können die Ingolstädter im direkten Vergleich mit den Schwaben weiter aufholen. Auch Wolfsburg und Mainz sind in Reichweite.

"Wir glauben an uns. Die Mannschaft hat nicht gespielt wie ein Absteiger. Es war ein toller Kampf, wir sind nach dem Ausgleich direkt wieder zurückgekommen." FCI-Kapitän Marvin Matip

Engagierter Start

Ingolstadt startete engagiert und mit Zug nach vorne. Schon nach vier Minuten hätten die Oberbayern einen Elfmeter bekommen können, als Jean-Philippe Gbamin der Ball im Strafraum an die Hand sprang. Schiedsrichter Patrick Ittrich ließ weiterspielen. Die Schanzer lamentierten nicht lange und machten weiter Druck auf das Mainzer Tor. Kurz später wurden sie direkt belohnt. Abwehrchef Bregerie traf per Kopf nach einem Eckball von Markus Suttner.

Nach der Führung von Ingolstadt agierten die Gäste druckvoller, ohne allerdings zu großen Chancen zu gelangen. Stattdessen verpasste Ingolstadt durch Stürmer Dario Lezcano, der das Außennetz traf, den zweiten Treffer.

Hin und Her - zwei kuriose Tore

Mainz wurde nach der Pause aktiver. Heiße drei Minuten sorgten für ein Hin und Her. Zuerst der Ausgleich: Levin Öztunali drehte einen Freistoß von links durch den FCI-Strafraum und an Schlussmann Hansen ins Tor. De Blasis irritierte den Keeper zusätzlich. Unmittelbar danach marschierte Hadergjonaj über die rechte Seite und schnibbelte eine Flanke über FSV-Keeper Jonas Lössl in den Kasten. Zwei kuriose Tore, Ingolstadt führte mit 2:1. Den Vorsprung brachten die Bayern durch die Schlussviertelstunde - und sind wieder im Kampf um den Klassenerhalt dabei.

"Das war nicht so geplant. Aber zum Glück geht die Flanke rein. Wir haben uns das Glück heute erarbeitet." Florent Hadergjonaj über sein Siegtor

FC Ingolstadt - FSV Mainz 05 2:1 (1:0)

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Roger, Bregerie - Hadergjonaj, Morales, Cohen, Suttner (84. Tisserand) - Groß, Leckie (77. Kittel) - Lezcano (89. Hinterseer). - Trainer: Walpurgis

Mainz: Lössl - Balogun (46. Donati), Bell, Bungert (67. Serdar), Brosinski - Ramalho - De Blasis, Gbamin, Öztunali - Latza (80. Quaison) - Cordoba. - Trainer: Schmidt

Tore: 1:0 Bregerie (10.), 1:1 Marvin Matip (71., Eigentor), 2:1 Hadergjonaj (73.)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Zuschauer: 14.000 Beste Spieler: Suttner - Öztunali

Gelbe Karten: Marvin Matip (4), Hadergjonaj (4), Tisserand (7), Hansen - Balogun (3), Ramalho (3), Latza (5)