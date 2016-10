Ingolstadt hält am Trainer fest Linke setzt weiter auf Kauczinski

Der Trainer "hat jetzt die Chance, in die Köpfe der Spieler zu kommen", sagte Linke bei einer Pressekonferenz der Ingolstädter am Dienstag (04.10.16). Er erlebe Kauczinski als "kämpferisch" und "absolut positiv". Allerdings gab Linke auch zu, erkannt zu haben, dass sich der "Schanzer"-Fußball der vergangenen Jahren abgenutzt habe. "Wir sind momentan sehr enttäuscht, dass die Spielweise, die in den letzten Jahren erfolgreich war, so nicht mehr funktioniert", sagte Linke. Deshalb müsse man mit einem neuen Trainer "zwangsläufig einen neuen Weg geben".

"Ich sehe, wie er tagtäglich mit der Mannschaft arbeitet. Die Arbeit, die er leistet, ist gut ... zu jeder Entwicklung gehört nun einmal eine Delle. Und dann musst du auch schauen, dass diese positive Arbeit so zielgerichtet wird mit einem neuen Weg ... da hat Markus unsere absolute Unterstützung und unser Vertrauen." Thomas Linke über Markus Kauczinski

Zwei Wochen Zeit für Neues

Kauczinski war im Sommer als Nachfolger von Ralph Hasenhüttl gekommen. Dessen kampfbetonte Spielweise konnte die Mannschaft zuletzt nicht mehr umsetzen. "Wir haben jetzt knapp zwei Wochen Zeit, um uns zu überlegen, wie wir alles angehen wollen", wird Stürmer Stefan Lex auf der Vereins-Homepage zitiert: "Wir brauchen ein positives Erlebnis. Das kann auch einfach mal sein, dass wir mit 0:0 in die Pause gehen. Wir müssen uns über die kleinen Erfolge hochpushen, und daran wollen wir arbeiten. Wenn das gelingt, dann muss es nicht schön sein, aber dann wollen wir uns die nötigen Punkte erkämpfen."