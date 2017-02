FCI-Coach Maik Walpurgis "Mit ist egal, ob 1.000 oder 30.000 Zuschauer"

Er denkt 24 Stunden am Tag an Fußball, sagen die, die Maik Walpurgis schon lange kennen. Stimmt nicht ganz, widerspricht der FCI-Coach. Ganz so ruhig, wie er oft wirkt, ist der Ostwestfale nicht immer, wie er in Blickpunkt Sport verriet.