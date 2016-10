FCI vor schweren Wochen Für Kauczinski wird es eng

Dass ein Trainer neun sieglose Spiele zum Auftakt übersteht, ist in der Bundesliga höchst ungewöhnlich. Coach Markus Kauczinski erhält in Ingolstadt zwar zunächst weiter Rückendeckung. Doch die Antworten gehen ihm langsam aus.

Als nach der Niederlage gegen Mainz die unbequemen Fragen gestellt wurden, war es mit der Gelassenheit beim Schanzer Coach schnell vorbei. Wächst der Druck? "Keine Ahnung, bisher habe ich das nicht gesehen." Ob er nächste Woche noch Trainer sein dürfe? "Ich denke schon." Warum er noch der Richtige für den völlig verunsicherten FC Ingolstadt sei? "Das kann ich nicht beantworten." Kauczinski wirkt mehr denn je ratlos. Und obwohl sich das Personal im Vergleich zur Vorsaison unter Ralph Hasenhüttl kaum verändert hat, sind die Schanzer fast nicht wiederzuerkennen. Der Gescholtene glaubt aber unverdrossen an seine Zukunft in Ingolstadt.

"Trotzdem gibt es ganz viele gute Ansätze in dieser Woche. Wir haben mit einem phantastischen 3:3 gegen Dortmund angefangen, haben in Frankfurt 0:0 gespielt und nun leider jetzt gesehen, dass Mainz stärker war." FCI-Trainer Markus Kauczinski

Holprige Premiere in der Bundesliga

Doch saisonübergreifend warten die Schanzer sogar schon seit 14 Spielen auf einen Sieg. Der letzte Erfolg ist über ein halbes Jahr her. In der Fremde hat der FCI im Jahr 2016 noch überhaupt nicht gewonnen. Für den aus Karlsruhe gekommenen Trainer wird die holprige Premiere in der Bundesliga zu seiner bislang größten Prüfung.

"Das ist neu für mich, so eine Situation habe ich noch nicht gehabt. Es ist eine besondere Herausforderung in diesem Moment." Ingolstadts Coach Markus Kauczinski

Rückendeckung - aber ohne glaubwüriger Plädoyers

Im Verein erhält der 46-Jährige trotz seines historischen Fehlstarts weiter Rückendeckung. Sportdirektor Thomas Linke setzt auf Kontinuität und will den Weg mit seinem im Sommer neu verpflichteten Trainer fortführen - zunächst. "Wir versuchen gemeinsam, aus der Misere herauszukommen", sagte Linke am Samstag. Seine Plädoyers für den Übungsleiter wirkten allerdings auch schon glaubwürdiger und überzeugter.

Richtungsweisende Partien stehen an

Mit den Spielen gegen Augsburg und in Darmstadt warten nun entscheidende Wochen auf den FC Ingolstadt - und auf Markus Kauczinski. Marvin Matip ist jedenfalls klar, was die Stunde geschlagen hat. «Wir müssen jetzt endlich den ersten Dreier holen. Es wird nicht einfacher, aber wir werden nicht aufstecken», sagte der Schanzer Kapitän.