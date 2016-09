FC Ingolstadt empfängt Frankfurt Und jetzt noch treffen

Lob allein macht nicht glücklich. Also will sich der FC Ingolstadt nach der mutigen Leistung gegen Bayern jetzt gegen Eintracht Frankfurt mit Punkten belohnen und möglichst den ersten Heimsieg perfekt machen.

Vier Großchancen haben die Schanzer in der Partie gegen den FC Bayern vergeben, doch denen trauert FCI-Kapitän Marvin Matip nicht mehr hinterher. "Am Dienstag, das sind die Punkte, die wir brauchen," blickt der Kapitän direkt wieder auf das Duell gegen Frankfurt voraus. Auch FCI-Trainer Markus Kauczinski hat die gute, aber punktlose Partie gegen den FC Bayern abgehakt. Auch die bislang mangelnde Chancenverwertung seines Teams lässt ihn kalt: "Irgendwann dreht sich das auch wieder um und dann machen wir aus drei Chancen drei Tore." Auch im Zusammenspiel seiner Mannschaft, vor allem in der Abwehr, sieht Kauczinski eine gute Entwicklung.

Frankfurt überraschend erfolgreich

Nach den zwei Niederlagen gegen Hertha und Bayern soll jetzt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gepunktet werden. Dabei helfen vielleicht auch die guten Erinnerungen, denn gegen die Eintracht schafften die Schanzer in der vergangenen Saison ihren ersten Bundesliga-Heimsieg. Der Beinahe-Absteiger der vergangenen Saison ist durchaus erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Den zwei Siegen gegen Schalke und Leverkusen steht aber auch die Niederlage im Derby gegen Darmstadt gegenüber. So ganz stabil scheint also die Eintracht noch nicht zu sein.

"Wenn wir so auftreten wie gegen Bayern, werden wir auf jeden Fall punkten." FCI-Kapitän Marvin Matip

Bei den beiden Saisonsiegen gegen Schalke und Leverkusen erzielte Alexander Meier jeweils das 1:0, trotzdem verzichtet der FCI auf eine Sonderbewachung für den gefährlichen Frankfurter Stürmer, man könne das besser mit der gesamten Mannschaft lösen, glaubt Kauczinski.

Rotation auf beiden Seiten?

Noch immer muss der Coach auf Defensivspieler Romain Brégerie verzichten, den eine Wadenverletzung plagt und auch der schon länger fehlende Neuzugang Sonny Kittel steht nicht zur Verfügung. Trotzdem sind auf beiden Seiten Umstellungen in dieser englischen Woche durchaus möglich. Beide Trainer haben das angedeutet, wollen sich aber erst kurzfristig entscheiden.