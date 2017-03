Fünf "Endspiele" im April Kann der FC Ingolstadt den Abstieg noch verhindern?

War's das schon für die Schanzer? Nach dem bitteren Fußballabend beim 0:1 in Dortmund vermiesten die Punktgewinne der Abstiegskonkurrenz dem FC Ingolstadt endgültig das Wochenende. Die Lage scheint vor dem Neun-Spiele-Endspurt nach der Länderspielpause aussichtslos zu sein: Acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, sogar zehn Zähler bis zur direkten Rettung. "Der Blick auf die Tabelle macht keinen Spaß", sagte Kapitän Marvin Matip. Von Aufgabe spricht (noch) keiner.

"Die Hoffnung stirbt nicht." Maik Walpurgis, Trainer FC Ingolstadt

Siegesserie muss her

Aber klar ist, dass nach der Länderspielpause nur noch eine Siegesserie den Absturz in die 2. Liga abwenden kann. Mainz (Heimspiel), Augsburg (Auswärtsspiel), Darmstadt (H), Wolfsburg (A), Bremen (H) heißen die kommenden fünf Gegner, alles direkte Konkurrenten im Liga-Keller. "Wir haben einen wichtigen Monat vor uns", sagte Mittelfeldakteur Almog Cohen beim Blick auf den Spielplan im April, der mit einer Englischen Woche beginnt. "Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir in den nächsten drei Spielen punkten", sagte Matip. Und zwar stets dreifach.

Aber wie soll das funktionieren, wenn die FCI-Profis einfach nicht ins Tor treffen wie bei der Niederlage am Freitag beim Champions-League-Viertelfinalisten Borussia Dortmund? Kaum jemand hätte erwartet, dass der Tabellenvorletzte in der Torschuss-Statistik am Ende mit 14:10 vorne liegen würde. Aber das Unvermögen im Abschluss setzte sich in der Dortmunder Arena fort. "Wir haben es versäumt, unsere Chancen zu nutzen. Daher ist das Spiel verloren gegangen, ganz einfach", sagte Geschäftsführer Harald Gärtner: "An der Verwertung werden wir arbeiten. Dann geht es in zwei Wochen in einen heißen Endspurt. Wir glauben nach wie vor daran!"

"Uns sollen die Experten nicht abschreiben. Wir werden trotz der bitteren Niederlage zurückkommen." Marvin Matip

Walpurigis soll bleiben

Auch der Ärger über die Schiedsrichter setzte sich fort. Als der starke BVB-Torhüter Roman Bürki FCI-Angreifer Dario Lezcano in der 52. Minute unsanft von den Beinen holte, blieb der Pfiff von Daniel Siebert aus. "Die ganze Welt hat gesehen, dass es ein Elfmeter war", schimpfte Lezcano.

"Es heißt immer, im Fußball gleicht sich alles aus. Wenn das stimmt, haben wir noch neun grandiose Spiele vor uns." Maik Walpurgis

Die Arbeit von Walpurgis stellt in Ingolstadt keine in Frage. Und darum nimmt der Trainer, der in den 15 Spielen unter seiner Regie 17 der insgesamt 19 Punkte verbuchen konnte, auch eine zentrale Rolle in den Planungen für die kommende Saison ein. "Wir haben ihm signalisiert, dass wir mit ihm zufrieden sind", sagte Gärtner nach der Niederlage in Dortmund. Noch vor dem Bundesligaendspurt zeichnet sich ein klares Signal des Vereins ab. "Wir werden in der Länderspielpause in die Einzelheiten gehen", kündigte Gärtner an. Walpurgis wäre auch der Trainer für die Mission Wiederaufstieg.

Quelle: dpa