FC Ingolstadt Wie geht's weiter nach dem Abstieg?

Christian Streichs Augen wurden immer feuchter. "Es ist komisch für uns. Vor zwei Jahren...war es andersrum", sagte der sichtlich mitgenommene Trainer des SC Freiburg nach dem 1:1 gegen Ingolstadt. Er hätte jubeln können, schließlich steht sein Team kurz vor dem Einzug in den Europapokal. Doch während die Breisgauer aufs Ende einer starken Saison zusteuern, muss Gegner Ingolstadt absteigen. "Ich möchte jetzt nicht über Europa sprechen", sagte Streich, "das ist der falsche Augenblick" Vor zwei Jahren mussten Streiche und der SCF absteigen, deswegen konnte er sich bestens vorstellen, wie es im Innenleben von FCI-Coach Maik Walpurgis ausschaute. "Am Tag des Abstiegs geht es, doch der Tag und die Wochen danach werden die Hölle. Aber Maik", sagte Streich: "Es kommen auch wieder positive Erlebnisse."

Bei den "Schanzern" bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen. Allein durch den geringeren Anteil am Topf der Fernsehgelder in Liga zwei müssen die Oberbayern die neue Saison anders planen. Wer bleibt, wer geht, wer kommt? Ein Abstieg ist häufig auch mit einem heftigen personellen Umbruch verbunden.

Fehler analysieren und gestärkt zurückkommen

"Was wäre wenn - damit beschäftigen wir uns nicht. Sondern wir beschäftigen uns mit dem 'Jetzt'. Das bedeutet, dass wir die Saison analysieren müssen. Welche Fehler sind passiert? Warum ist es soweit gekommen? Und auf der anderen Seite schauen wir auch nach vorne, werden uns schütteln und werden versuchen, so schnell wie möglich wieder dahinzukommen, wo wir hinwollen", sagt FCI-Geschäftsführer Harald Gärtner. Ob beispielsweise der Trainerwechsel von Kauczinski zu Walpurgis zu spät war? Damit will sich beim FCI niemand befassen. Ziel ist die schnelle Rückkehr in die Bundesliga - und dafür braucht's recht zügig einen konkurrenzfähigen Kader.

Matip will beim Wiederaufstieg mithelfen

Bleiben wird auf jeden Fall Kapitän Marvin Matip, der sich mit einem guten Spiel gegen Schalke am letzten Spieltag mit erhobenem Haput aus der Bundesliga verabschieden will. "Wir werden uns mit einem heimspiel bei unseren tollen Fans verabschieden. Wir werden noch einmal alles reinlegen. Wir werden noch einmal dafür sorgen, dass sich Fußball-Deutschland daran erinnert, dass jetzt ein Jahr kein Bundesliga-Fußball in Deutschland gespielt wird - und dann werden wir uns zusammensetzen und neu angreifen. Und dann werden wir wieder hochkommen und da spielen, wo wir alle sein wollen."