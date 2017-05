FC Ingolstadt steigt ab Nach dem Schock geht der Blick schon nach vorne

Enttäuscht, aber nicht am Boden zerstört - der Abstieg in die 2. Bundesliga trifft den FC Ingolstadt nicht unvorbereitet. Trotzdem müssen sich Trainer und Spieler nun erstmal schütteln.

Wer weiß schon, wonach Trainer Maik Walpurgis nach dem Abpfiff in Freiburg und dem feststehenden Abstieg seines FC Ingolstadt wirklich war. Aber der Coach, der während der Saison in ziemlich aussichtsloser Situation übernommen hatte, tröstete seine Jungs auf dem Platz und lobte sie: Seine Mannschaft habe während der Saison "große Comeback-Mentalität" bewiesen.

Strohhalm zu dünn

Der dramatische Ausgang ihrer emotionalen Achterbahnfahrt zwang die Absteiger des FCI zwar in die Knie. Mit Tränen in den Augen lagen die tapferen Kämpfer um Kapitän Marvin Matip auf dem Rasen. Völlig geschockt wirkten die meisten aber nicht. Zu lange hatte das Team auf einem Abstiegsplatz gestanden, zu dünn war der Strohhalm, an den sie sich vor der vorletzten Partie der Saison beim SC Freiburg klammerten.

"Wir müssen uns jetzt sammeln"

Es herrscht jetzt eine große Leere, man fällt irgendwie in ein Loch", sagte Kapitän Marvin Matip nach dem 1:1 (1:1). "Wir haben gedacht, dass der Punkt reicht und wir in ein Endspiel gehen. Schalke hat gegen den HSV geführt, da wollten wir nicht alles riskieren." Matip glaubt aber ebenso daran, dass die Mannschaft wieder aufsteht wie Walpurgis: "Wir müssen uns jetzt sammeln. Aber dann geht es auch weiter."

Die Partie am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 wird also der vorläufige Abschied der Schanzer aus dem Oberhaus sein, da sich die ersten Informationen, wonach die Königsblauen noch den Hamburger SV besiegt hätten, als falsch herausstellten. "Es tut ziemlich weh", sagte Ingolstadts Geschäftsführer Harald Gärtner: "Wir haben alles probiert und alles gemacht, wurden für unseren Kampf aber leider nicht belohnt."

Walpurgis als Mutmacher gefragt

Trainer Maik Walpurgis tröstet Markus Suttner.

Gärtner war derjenige, der angesichts der unklaren Mitteilungen aus Gelsenkirchen erst jubelnd und dann fassungslos mit den Händen über den Kopf über den Platz schritt. Gemeinsam mit Walpurgis spendete er seinen Schützlingen postwendend Trost, doch das half wenig. "In dieser Situation", meinte Walpurgis später, "kann man ohnehin keine richtigen Worte finden. Wir wollten den Klassenerhalt schaffen - das Ende ist sehr, sehr bitter."



Die Momente kurz nach dem Schlusspfiff waren tatsächlich äußerst emotional, der gesamte Samstag jedoch ein Abziehbild der Ingolstädter Saison mit einigen Höhen und noch mehr Tiefen. Positiv in Erinnerung dürfte der letzte Auswärtsauftritt der Schanzer bleiben, die den heimstarken Sport-Club größtenteils beherrschten und nach dem unverdienten Rückstand durch Maximilian Philipp (31.) viel mehr Tore als nur das von Dario Lezcano (43.) hätten erzielen müssen. Mal wieder verhinderte die fehlende Kaltschnäuzigkeit aber ein besseres Ergebnis.

Matip verspricht "schlagkräftige Mannschaft"

"Der Abstieg war absolut vermeidbar", sagte Matip auch deshalb, vor allem aber wegen des indiskutablen Saisonauftakts. Die zwei Punkte aus den ersten zehn Spielen, die Ex-Coach Markus Kauczinski letztlich den Job gekostet hatten, konnte auch Hoffnungsträger Walpurgis nicht mehr wettmachen. "Das war aber nicht der Grund. Wir hatten genügend Möglichkeiten, um die nötigen Punkte zu holen", sagte Walpurgis.

Weil der FCI durch späte Gegentreffer in dieser Spielzeit insgesamt 15 Punkte verlor, war selbst "ein Kraftakt" (Matip) in der Englischen Woche mit drei Siegen am Ende zu wenig, um für mehr als einen Funken Hoffnung herzuhalten. "Da läuft man eben die meiste Zeit der Musik hinterher", sagte Matip, der versprach, "dass wir in der kommenden Saison wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen haben werden." Sie schauen also schon wieder nach vorne beim FCI ...