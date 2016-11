Kauczinski droht Ablösung Entscheidung über FCI-Coach für Sonntag geplant

Nach der achten Niederlage im zehnten Spiel will der FC Ingolstadt in einer Sitzung am Sonntag über die Zukunft von Trainer Markus Kauczinski entscheiden. Das kündigte Geschäftsführer Harald Gärtner nach der 0:2-Niederlage an.

Nach dem enttäuschenden 0:2 der erschreckend schwachen Schanzer im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg wollten die Verantwortlichen des FCI keine Garantien mehr abgeben. Stattdessen kündigten sie eine Sitzung an. Man setze sich am Sonntag erst einmal "in Ruhe zusammen. Wir werden analysieren, wie wir aus dieser Situation herauskommen. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen."

Umdrehen dringend angebracht, Kauczinskis Zukunft "nicht sicher"

"Wir haben unwahrscheinlich viel probiert und investiert", sagte der Geschäftsführer. "Wir müssen jetzt einfach sehen: Das hat nicht funktioniert und jenes hat nicht funktioniert. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen und die Entscheidung treffen, wie wir das wieder umdrehen können." Er sei sich "nicht sicher", sagte Gärtner, dass Kauczinski am 19. November beim Kellerduell in Darmstadt noch auf der Bank sitzen werde.

Kauczinski gehen die Argumente aus

Der Coach selbst wollte nach der nächsten Enttäuschung keine Prognose abgeben, ob er Trainer in Ingolstadt bleiben darf. "Jeder hat seine Verantwortung, ich habe meine über die Mannschaft", betonte er. "Über alles andere muss ich mir keine Gedanken machen. Alles andere ist nicht in meiner Hand." Allerdings räumte der Trainer ein: "Ich habe keine Argumente, wenn die Ergebnisse nicht stimmen."