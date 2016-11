FC Ingolstadt Trainersuche läuft auf Hochtouren

Co-Trainer Michael Henke wird wohl am Dienstag das Training beim FC Ingolstadt 04 leiten. Wer den am Sonntag beurlaubten Coach Markus Kauczinski dauerhaft beerben wird, darüber kann im Moment nur spekuliert werden.

Nichts los auf dem Trainingsgelände des Tabellen-17. der Bundesliga. Montag ist trainingsfrei für die Ingolstädter Profis. Dafür haben Sportchef Thomas Linke und Geschäftsführer Harald Gärtner umso mehr Stress. Sie müssen möglichst schnell einen neuen Trainer finden, nachdem sie Markus Kauczinski am Sonntag beurlaubt haben. Nur zwei Pünktchen aus den ersten zehn Saisonspielen - beim FCI mussten sie auf diesen verpatzten Saisonstart reagieren.

Lange Kandidatenliste

Und wie so oft in so einer Situation gibt es wenig Konkretes, dafür aber umso mehr Spekulationen. So kursieren rund um den Audi-Sportpark Namen wie der des kürzlich in Stuttgart entlassenen Jos Luhukay. André Breitenreiter, seit seinem glücklosen Engagement auf Schalke ohne Verein, soll als aussichtsreicher Kandidat gelten. Mirko Slomka, der seit über zwei Jahren ohne Job ist, wird gehandelt. Der 49-Jährige hat in Hannover zumindest schon bewiesen, dass er Krisen meistern kann. Auch Mike Büskens, am Montag bei Rapid Wien beurlaubt, soll beim FCI auf der Liste stehen, ebenso wie der vereinslose Murat Yakin (zuletzt Spartak Moskau und FC Basel), wie aus der Schweiz zu hören ist.

Ob der Neue bis zum Training am Dienstag um 15 Uhr da ist, scheint fraglich. Mehr erfährt die Öffentlichkeit vielleicht heute Abend in "Blickpunkt Sport", wo Harald Gärtner zu Gast ist. Der sagte, man wolle "einen Neustart machen". Die nächste Bundesligapartie findet nach der Länderspielpause am 19. November beim SV Darmstadt 98 statt.

Henke oder Leitl als Interimslösung?

Michael Henke

Nach dem missglückten Experiment mit Kauczinski suchen die Schanzer einen erfahrenen Coach, "einen Trainer, der die Liga kennt und weiß, worauf er sich einlässt", wie Gärtner betont, "vor allem aber einen, der Feuer und Power hat, diese Herausforderungen anzunehmen". Man wolle, "einen Impuls setzen". Der ist auch dringend notwendig. Nur der krisengeplagte Hamburger SV ist derzeit noch schlechter, der Relegationsplatz momentan fünf Punkte entfernt.

Sollte es bis Dienstagnachmittag keine Lösung geben, dürfte Michael Henke die Aufgabe als Interimscoach zuteil werden. Der 59-Jährige war unter Hasenhüttl Assistent und ist derzeit Markenbotschafter der Ingolstädter. Möglich wäre aber auch eine vorübergehende Lösung mit Stefan Leitl, Trainer der U23 beim FCI. Leitl absolviert aktuell die Fußballlehrer-Ausbildung und wird intern sehr geschätzt.

Quelle: dpa/wp