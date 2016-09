0:2 gegen Frankfurt Ingolstadt unterliegt abgezockten Hessen

Saisonübergreifend warten die Schanzer nun schon seit neun Bundesliga-Spielen auf einen Sieg, so lange wie kein anderer Bundesligist. Am vergangenen Wochenende gab es zwar Lichtblicke - auch wenn das Team von Trainer Markus Kauczinski bei der 1:3-Niederlage in München keine Punkte mitnahm. Vor allem in Sachen Chancenverwertung wollten es die Ingolstädter gegen die Frankfurter besser machen. Hinsichtlich Mut und Engagement standen die Hausherren dem Auftritt in München in nichts nach, trotzdem waren die Gäste leicht überlegen. Den Ingolstädtern fehlte es an der Genauigkeit im Zuspiel, die Frankfurter hatten die zwingenderen Aktionen.

0:1-Rückstand zur Pause

Ausgerechnet in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang den Gästen die schmeichelhafte Führung: Nach einem Eckball von Marco Fabian stieg David Abraham am höchsten und traf mit einem wuchtigen Kopfball aus neun Metern zum 1:0 für die Eintracht. Kurz nach dem Wiederanpfiff kassierten die Hausherren das 0:2 - wieder war es ein Eckball, der den Frankfurtern die Möglichkeit bescherte und wieder war es ein Abwehrspieler, der vollstreckte: Die vorerst geklärte Hereingabe kam zu Bastian Oczipka, der aus etwa 20 Metern voll draufhielt. Wie an der Schnur gezogen landete die Kugel im Kasten von FCI-Schlussmann Örjan Nyland.

Ingolstadt zu harmlos

Ingolstadt steckte nicht auf, spielte weiter nach vorne und erarbeitete sich die erste Großchance in der 59. Minute: Lukas Hinterseer hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber der Österreicher kam nach einem Pass von Mathew Leckie einen Schritt zu spät. Der FCI erhöhte die Schlagzahl, Möglichkeiten im Minutentakt. Frankfurt kam kaum noch aus der eigenen Hälfte, lediglich Alex Meier sorgte ab und an für etwas Entlastung. Die Schanzer wollten das Tor, bemühten sich redlich, strahlten aber - im Gegensatz zur vergangenen Saison - auch bei Eckbällen und Freistößen kaum Torgefahr aus. Frankfurt verwaltete den 2:0-Endstand. Für den FC Ingolstadt 04 war es ein Abend zum Vergessen.

Frankfurt überraschend erfolgreich

Frankfurt, der Beinahe-Absteiger der vergangenen Saison, setzt seine Erfolgsserie weiter fort: Drei Siegen gegen Ingolstadt, Leverkusen und Schalke steht nur eine Niederlage gegen Darmstadt gegenüber.

Hinterseer von Beginn an

Ingolstadts Trainer Kauczinski veränderte seine Startelf gegenüber dem 1:3 gegen den FC Bayern nur auf einer Position: Lukas Hinterseer spielte für Alfredo Morales im zentralen offensiven Mittelfeld. Eintracht-Coach Niko Kovac rotierte auf zwei Positionen: Omar Mascarell und Ante Rebic rückten ins Team, dafür mussten Mijat Gacinovic und Makoto Hasebe zunächst auf der Bank Platz nehmen. Gacinovic allerdings nicht lange - er kam bereits in der 13. Minute für Rebic, der sich in einem Zweikampf eine Beckenprellung zuzog.