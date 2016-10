Schanzer verpassen Sensation Ingolstadt vergibt Sieg in der Nachspielzeit

Sechs Niederlagen in Folge, Tabellenschlusslicht mit einem Pünktchen - und jetzt kam mit Borussia Dortmund ein Topteam nach Ingolstadt - vom Papier her schien alles klar zu sein. Doch Trainer Markus Kauczinski betonte bereits vor dem Spiel, dass sein Team gegen Spitzenmannschaften in dieser Saison bislang immer gut ausgesehen habe - und er sollte Recht behalten. Die Zuschauer bekamen fokussiert und effektiv spielende Ingolstädter zusehen, die unglücklich den ersten Liga-Sieg verpassten.

Bereits in der sechsten Minute gingen die Schanzer nach einem Freistoß in Führung. Almog Cohen konnte aus fünf Metern vor Roman Weidenfeller ganz unbedrängt einschieben. Auch beim 2:0 in der 24. Minute sah die Dortmunder Abwehr ganz gar nicht gut aus: Wieder schlug Markus Suttner aus dem rechten Halbfeld einen Freistoß in den Dortmunder Strafraum, wo Dario Lezcano unbedrängt einköpfte - die BVB-Abwehr hatte nicht den besten Tag erwischt. Die Schanzer hätten sogar deutlich höher führen können: Einen spektakulären Fallrückzieher von Lukas Hinterseer wehrte Roman Weidenfeller mit einer Glanzparade ab (14. Min.). Kurz vor der Pause scheiterte Lezcano aus sechs Metern an dem BVB-Keeper.

Schlag auf Schlag

Dortmund kam druckvoll aus der Kabine und in der 59. Minute gelang Pierre-Emerick Aubameyang der Anschlusstreffer, doch nur 40 Sekunden später schob Lezcano den Ball zum 3:1 an Weidenfeller vorbei. Moritz Hartmann hätte dann alles klar machen können, doch sein Schuss aus 16 Metern landete am Torpfosten (61. Min.) Stattdessen verkürzte der BVB auf 3:2: Christian Pulisic passte von der rechten Strafraumkante in die Mitte zu Adrian Ramos, der vom Elfmeterpunkt aus direkt die Kugel einschob. Dortmund drängte auf den Ausgleich. Zehn Minuten vor Schluss wehrte Ingolstadts Keeper Örjan Nyland mit einer Glanzparade einen Hammerschuss von Felix Passlack ab, kurz darauf parierte Nyland gegen Mario Götze - doch in der Nachspielzeit passierte es dann doch: Pulisic traf zum 3:3-Endstand. Zunächst kratzte Nyland einen Kopfball noch von der Linie, den Abpraller schob der Dortmunder aus kürzester Distanz ein. Ingolstadt belegt mit nur zwei Zählern weiter einen Abstiegsplatz.