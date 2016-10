Schlusslicht unter Druck Beim FCI beginnen die "Wochen der Wahrheit"

Für den Schanzer-Trainer beginnen mit den kommenden Spielen gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr), im DFB-Pokal drei Tage später bei Eintracht Frankfurt sowie am darauffolgenden Wochenende beim FSV Mainz 05 "die Wochen der Wahrheit". Auch Geschäftsführer Harald Gärtner nimmt die Mannschaft in die Pflicht: "Alle Beteiligten, jeder Spieler, Nummer 1 bis Nummer 26, muss sich fragen: Tue ich alles, aber auch wirklich alles, für den Erfolg?" Immerhin stärkt er seinem Coach den Rücken.

"Nicht in Ehrfurcht erstarren" und "Serie starten"

Und obwohl gerade jetzt der Champions-League-Teilnehmer in die Donaustadt kommt, bleibt der Geschäftsführer optimistisch: "Wir freuen uns auf Dortmund! Mit Sicherheit erstarren wir nicht in Ehrfurcht", sagt er im Vorfeld der Partie. Dafür müsse aber "jeder alles abrufen, was in ihm steckt", so Gärtner. Mittelfeldmotor Pascal Groß sieht das ähnlich: "Wir müssen hart arbeiten und endlich anfangen zu punkten." Noch drastischer formuliert es Offensivspieler Stefan Lex, er möchte sich nicht im Tabellenkeller festsetzen.

Keine Frage der Fitness, aber der Zeit

Immerhin ist Neuzugang Sonny Kittel gegen Dortmund erstmals eine Option, sagte Kauczinski. Verzichten muss er hingegen auf Robert Leipertz. Insgesamt sei das Team aber "intakt und fit genug" für die bevorstehenden Herausforderungen. Allerdings bedürfe es im Vergleich zur Vorsaison einer gewissen Systemumstellung - und die brauche noch etwas Zeit. Kauczinski sieht es als "Wertschätzung meiner Arbeit hier, dass ich noch hier bin. Andere Trainer wären schon weg. Das ist für mich ein großer Vertrauensbeweis". Er wisse es zu schätzen, ergänzte der 46-Jährige, "dass der Verein die Geduld hat."