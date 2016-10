Frischer Wind nach der Pause Runderneuerter FCI will sich in Köln beweisen

Der Tabellen-Vorletzte FCI reist zum wieder erstarkten 1. FC Köln. Nicht einfach! Doch Sportdirektor Thomas Linke stärkt seinem Trainer Markus Kauczinski den Rücken - und der hat sich in der Länderspielpause viel Neues ausgedacht.

Mit einem Übergepäck von fünf Niederlagen in Folge reist der FC Ingolstadt nach der Länderspielpause zum 1. FC Köln, der am vergangenen Spieltag sogar aus München einen Punkt entführen konnte. Die Geißköpfe stehen bislang ungeschlagen auf dem Champions League-Qualifikationsplatz vier, während die Oberbayern als Tabellen-17. nur ein einziger Treffer vom allerletzten Platz trennt. Die Ausgangsposition könnte also kaum schwieriger sein für die Oberbayern.

Sportdirektor Linke stützt Trainer und rechnet mit Klassenerhalt

Trotzdem stärkt Linke seinem Trainer den Rücken und rechnet mit dem Klassenerhalt. "Wir haben einen sehr guten Trainer. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Ich bin von den Spielern und der Mannschaft überzeugt. Wir haben diese Situation alle schon einmal erlebt und ich bin absolut optimistisch, dass wir am Ende auch die Klasse halten werden“, sagte der 46-Jährige in einem Interview. Um dem Abstiegsgespenst trotz aller Zuversicht sicher aus dem Weg zu gehen, haben die Oberbayern die Länderspielpause aber genutzt und ihr System kräftig aufgefrischt.

"Es kann nicht immer so einfach laufen wie im letzten Jahr, als wir von der Euphorie getragen wurden, zu Beginn einen sensationellen Start hatten und eigentlich nie mit der Abstiegszone in Berührung kamen." FCI-Sportdirektor Thomas Linke

Hoffnung auf Punkte und Tore nach Systemumstellung

Das aggressive und riskante Pressing aus der Hasenhüttl-Zeit funktionierte nicht mehr, wie Kauczinski jetzt erkannte. Die Schanzer wollen künftig deutlich defensiver und kompakter auftreten. Ein Problem bleibt der Angriff, mit nur drei Toren der zweitschlechteste der Liga hinter Schlusslicht HSV. Eine Tor-Hoffnung ist der von Eintracht Frankfurt geholte Sonny Kittel, der bislang wegen seines Trainingsrückstands noch kein Pflichtspiel bestritt. Bei einem Kurz-Debüt in einem Testspiel traf er prompt. Insgesamt haben die Ingolstädter vor der Partie gegen Köln keinerlei Personalsorgen, auch sämtliche Nationalspieler kamen unversehrt zurück.

"Das Team ist nochmal enger zusammengerückt, weil wirklich alle erkannt haben, dass wir Dinge verändern müssen." FCI-Trainer Trainer Markus Kauczinski

Köln ohne Euphoriebremse

Der Kölner Trainer Peter Stöger will die Euphorie beim Tabellenvierten vor dem Spiel gegen den sieglosen FCI auf jeden Fall "nicht in Grenzen halten". Und das obwohl der Einsatz von Torjäger Anthony Modeste weiterhin offen ist. Notfalls soll sein im Sommer für 3,8 Millionen verpflichteter Landsmann Sehrou Guirassy als Ersatz "infrage" kommen, sagte Stöger.