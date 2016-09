FC Ingolstadt 04 Neue Impulse für mehr Biss vor dem Tor

Dass es so nicht weitergehen kann, ist Markus Kauczinski klar. Der Trainer des FC Ingolstadt will nach nur einem Punkt aus fünf Spielen Veränderungen vornehmen, um gegen 1899 Hoffenheim endlich den ersten Dreier einzufahren.

Insbesondere im Angriffsspiel sieht Kauczinski viel Luft nach oben. "Wir müssen vor dem Tor brutaler werden", sagte der Ex-Karlsruher angesichts von nur zwei Treffern in den bisherigen fünf Ligapartien. Um neue Impulse zu geben, liebäugelt der Coach auch mit personellen Wechseln: "Wir werden auf jeden Fall Dinge verändern."

"Alle wollen helfen"

Sein Einsatz ist noch fraglich: Marcel Tisserand

Holt der FCI auch am Samstag gegen die noch ungeschlagenen Hoffenheimer (Anstoß: 15.30 Uhr/ "Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) nichts Zählbares, dann droht dem Noch-Tabellen-17. der Sturz ins Bodenlose, ans Tabellenende. "Es hört sich zwar wie eine alte Leier an, aber wir müssen noch mehr bringen." Ein Fragezeichen steht dabei noch hinter dem Einsatz von Rekordeinkauf Marcel Tisserand, der wegen Patellasehnenproblemen erst seit Donnerstag wieder im Mannschaftstraining steht. "Ich gehe aber davon aus, dass er spielen kann", so Kauczinski.

Der Coach spürt trotz der negativen Resultate "intern keine Unruhe", wie er unter der Woche sagte. Natürlich sei niemand glücklich, "aber es ist schön, wenn sich alle Gedanken machen, alle helfen wollen". Auch die Mannschaft habe sich selbstkritisch gezeigt, glaube aber nach wie vor an sich und den gemeinsamen Weg.

Nagelsmann: "Wissen nicht, was uns erwartet"

So komisch das klingt: Die Tatsache, dass der FCI seinen Rhythmus noch nicht gefunden hat, könnte am Samstag auch ein Vorteil sein. Für Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann jedenfalls sind die Schanzer nur ganz schwer ausrechenbar: "Sie haben unterschiedliche Leistungen gezeigt", sagte der 29-Jährige. "Wir wissen nicht zu 100 Prozent, was uns erwartet."

Der TSG-Coach glaubt jedoch daran, dass seine Mannschaft gut vorbereitet in die Partie geht. "Wir haben uns einen Plan überlegt und hoffen, dass der FCI so spielt, wie wir es vermuten", sagte Nagelsmann weiter. Verzichten müssen die Kraichgauer dabei auf Torjäger Mark Uth. Der 25-Jährige hatte am vergangenen Sonntag beim 2:1-Erfolg gegen Schalke 04 einen Muskelbündelriss erlitten. Auch der Schweizer Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler fällt wegen eines Innenbandrisses im rechten Knie weiterhin aus.