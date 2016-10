Ingolstadt verliert gegen Hoffenheim Willkommen im Abstiegskampf!

Dem FC Ingolstadt stehen schwierige Zeiten bevor. Auch am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab's keine Punkte, 1:2 unterlagen die "Schanzer" zu Hause gegen Hoffenheim.

Nur die ersten zehn Minuten des Spiels wirkte der FC Ingolstadt wie eine Mannschaft, die in der Bundesliga mit mutigem Offensivfußball Punkte sammeln will. Doch zwei Konter der Gäste aus Hoffenheim zerstörten schon in der ersten Halbzeit die Träume der "Schanzer" vom ersten Saisonsieg. Sandro Wagner traf (11. Spielminute) nach einer Flanke aus kurzer Distanz zum 1:0, Kerem Demirbay aus zentraler Position (35.) mit einem wuchtigen Fernschuss zur 2:0-Halbzeitführung. Mit zwei simplen Kontern nahm Hoffenheim den Hausherren Mut, Motivation und Hoffnung auf einen "Dreier".

Kauczinskis Wechsel bringen kaum Schwung

Ingolstadts Coach Markus Kauczinski reagierte: Stürmer Dario Lezcano kam zur Halbzeit für Mittelfeldmann Almog Cohen, später folgten Stefan Lex für Matthew Lecki (59.) und Max Christiansen für Moritz Hartmann (69.). Richtig viel Schwung brachten die Maßnahmen aber nicht. Die "Schanzer" konnten die taktisch extrem cleveren Hoffenheimer in deren Defensive kaum in Verlegenheit bringen. Echte Torchancen? Fehlanzeige. Vor allem bei Standardsituationen präsentierten sich die Hausherren ideenlos.

1899 Hoffenheim schaukelte die Partie locker über die Zeit, der Anschlusstreffer des FCI per Handelfmeter durch Lukas Hinterseer in der Nachspielzeit kam zu spät. Ingolstadt muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Nach sechs Spieltagen sind die "Schanzer" punktgleich mit dem Hamburger SV auf Relegationsplatz 16, nur wegen des besseren Torverhätnisses vor dem HSV. Holt das bisher punktlose Schlusslicht Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr) zu Hause gegen Mönchengladbach allerdings mindestens einen Zähler, rutschen die "Schanzer" und der HSV ans Ende der Tabelle auf die Plätze 17 und 18.