FC Ingolstadt 04 Gladbach siegt im Schongang

In einem durchschnittlichen Bundesligaspiel fehlte dem FCI vor allem im Spiel nach vorne der letzte Biss, um den so heimstarken Champions-League-Teilnehmer in Bedrängnis bringen zu können. Ein gutes Pferd, so sagt man, springt nur so hoch wie es muss. Und so zeigten die "Fohlen", die am Mittwoch in der Königsklasse den FC Barcelona im Borussia-Park erwarten, nicht mehr als nötig. Die Borussia siegte im Schongang durch die Treffer von Lars Stindl (42.) und Oskar Wendt (76.) mit 2:0 (1:0).

"Es ist schade für die Leistung, die wir gezeigt haben. Dafür müssen wir uns nicht schämen." FCI-Trainer Markus Kauczinski

Lars Stindl bricht den Bann - Ingolstadt harmlos

42 Minuten lang waren die Gäste aus Ingolstadt dem großen Favoriten noch ebenbürtig. Doch dann nutzten die Gastgeber kurz vor der Pause eine ihrer wenigen Chancen zur Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wehrte FCI-Keeper Örjan Nyland zunächst einen Schuss von André Hahn noch ab. Gladbachs Kapitän Lars Stindl stand aber richtig und sorgte im Nachschuss für das 1:0. Beim FCI trauerten sie zu diesem Zeitpunkt der großen Chance von Alfredo Morales aus der 1. Minute nach: Pascal Groß hatte Morales mit einem Traumpass freigespielt. Der US-Amerikaner brachte den Ball aber nicht an Gladbachs Keeper Yann Sommer vorbei.

Gladbach feiert zehnten Bundesliga-Heimsieg in Folge

Hatte wenig Grund zur Freude: FCI-Trainer markus Kauczinski.

Gladbach, das einige Spieler im Hinblick auf das Barcelona-Spiel schonte, tat sich in der ersten Halbzeit gegen laufstarke Ingolstädter sehr schwer. Auch nach dem Wechsel standen die Gäste gut und ließen wenig zu. Erst in der 70. Minute die nächste große Gelegenheit für Gladbach, als Julian Korb nach schöner Vorlage von Stindl nur den Pfosten traf. Sechs Minuten später dann aber die Entscheidung: Mahmoud Dahoud passte mit viel Übersicht zum mitlaufenden Wendt, dessen Schuss Nyland durch die Beine zum 2:0 ins Netz ging.

Für Mönchengladbach war es saisonübergreifend der zehnte Heimsieg in Folge. Zuletzt konnt der VfL vor 29 Jahren eine solche Serie aufweisen. Ingolstadt wartet weiter auf seinen zweiten Punkt und muss nun auf das kommende Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim hoffen.