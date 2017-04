Aufbäumen gegen Bremen Viererkette und die "Schanz in Rot"

Der FC Ingolstadt will trotz großer Personalprobleme beim Heimspiel gegen Werder Bremen die Chance auf den Klassenverbleib aufrechterhalten. Dabei setzen sie auch auf die Unterstützung ihrer Fans mit einer besonderen Choreografie.

Dass gegen Bremen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion) gleich drei Stammverteidiger auf einen Schlag ausfallen, war Maik Walpurgis schon in der Vorbereitung klar. Romain Brégerie, Marvin Matip und Markus Suttner müssen ihre Gelbsperren absitzen. Jetzt steht aber auch noch der Einsatz eines vierten Defensivprofis auf der Kippe. Ob Marcel Tisserand seine Wadenprobleme rechzeitig überwinden wird, ist laut Walpurgis fraglich. Und auch der Einsatz von Mathew Leckie ist wegen Hüftbeschwerden ebenfalls unklar.

Ausgetüftelte Taktik gegen Rückrundenkönige

Außerdem warnte der Trainer vor den "individuell und taktisch gut aufgestellten" Gästen, die zudem eine beeindruckende Rückrundenbilanz aufzeigen. Seit elf Spielen hat Werder nicht mehr verloren. Aber die Schanzer haben "personell und taktisch viel getüftelt". Walpurgis deutete an, durch die vielen Ausfälle auf eine Viererkette in der Defensive umstellen zu wollen.

"Wir wollen und werden alles dafür tun, um in der Liga zu bleiben!" Martin Hansen

Hoffnung auf Rückenwind durch 12. Mann

Die Ausgangsposition in einer vorentscheidenden Phase im Abstiegskampf könnte besser sein. Schließlich ist der FCI Tabellen-17. und hat auf den Relegationsplatz vier Punkte Rückstand. Trotzdem wollen die Schanzer weiter alles für den Klassenerhalt geben. Dabei setzen sie auch auf die Unterstützung durch den "12. Mann". Eine aufwendige Choreografie soll das Stadion in eine "Schanz in Rot" verwandeln.