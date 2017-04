Große Worte beim FCI "Top-Mannschaft" will beim VfL "Momentum nutzen"

Jetzt greift FCI-Trainer Maik Walpurgis nach den ganz großen Worten: "Wir wollen am Samstag das Momentum nutzen!" In Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Live-Einblendungen in "Heute im Stadion"/Bayern 1) soll der vierte Sieg in Folge her im zuletzt so erfolgreichen Kampf gegen den drohenden Abstieg. "Wir möchten dort gewinnen und werden alles versuchen, um in der Tabelle nachzulegen", sagte Youngster Florent Hadergjonaj. Und das, obwohl der Schanzer Coach den VfL eigentlich als "klaren Favoriten" sieht. "Aber wir kommen mit viel Selbstvertrauen und haben uns zuletzt weiterentwickelt", warnt Walpurgis den Gegner. Mittelfeldmotor Pascal Groß setzt sogar noch einen drauf: "Mit jedem Sieg wächst das Selbstvertrauen. Der VfL Wolfsburg hat einen Top-Kader, aber wir sind eine Top-Mannschaft!"

Sechs Spiele um den Klassenerhalt

Mit einem Dreier in Niedersachsen würden die Oberbayern an den Wölfen vorbeiziehen und erstmals seit dem vierten Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz stehen. Vorerst ein Wunschdenken. Dafür gibt der Coach für seine Mannen eine klare Vorgabe aus: "Wir brauchen sehr gute Spiele! Es sind noch sechs und darauf müssen wir uns unabhängig der Gegner und Tabelle konzentrieren!" Groß hat das bereits verinnerlicht. "Die Tabelle interessiert mich momentan nicht", sagte er. Allerdings leistete er sich beim Pressegespräch zugleich einen Ausrutscher, als er sagte: "Wir sind aktuell 17. und müssen die Spannung zwingend hochhalten!" Aber auch das sollte vermutlich nur als zusätzlicher Ansporn gelten. Denn die nüchterne Analyse des 25-Jährigen lautet: "Wir haben absolut noch nichts erreicht".

Abwehr gelb-vorbelastet

Markus Suttner (li.) und Marvin Matip

Moritz Hartmann fällt allerdings weiter aus. Er dürfte erst zum Ende der Saison wieder fit werden. Romain Brégerie kann zu Beginn seiner Zwei-Spiele-Sperre gegen den VfL auch nicht dabei sein. Zudem sind mit Roger, Marvin Matip und Markus Suttner gleich drei wichtige Defensivspieler gelb-vorbelastet und nach einer weiteren Verwarnung von einer Sperre bedroht. "Aber wir sind mit unserem Kader gut aufgestellt", sagte Hadergjonaj voller Optimismus, der nach seiner eigenen Gelb-Sperre wieder zurück kommt.