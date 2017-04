0:3-Niederlage in Wolfsburg Ingolstadts Aufholjagd ist beendet

Abstiegskrimi in Wolfsburg: Der Tabellenvierzehnte aus Niedersachsen empfing den Vorletzten aus Ingolstadt. Beide Teams trennten vor dem Spiel nur zwei Punkte. Die aktuelle Form der beiden Mannschaften konnte dabei unterschiedlicher kaum sein: Während Wolfsburg in den letzten drei Spielen nur einen mageren Punkt geholt hat, schaffte Ingolstadt mit neun Zählern die perfekte Ausbeute aus der Englischen Woche - Ingolstadt hätte also selbstbewusst auftreten können. Doch wie die Wolfsburger zeigten sich die Schanzer sehr nervös, das Spiel wirkte sehr zerfahren.

Die Ingolstädter kämpften zwar um jeden Zentimeter, aber Spielentscheidendes brachte die Walpurgis-Elf nicht zustande - Ingolstadt war im gegnerischen Strafraum kaum anzutreffen. Aber auch Wolfsburg brachte die Schanzer Abwehr in der ersten Halbzeit kaum in Verlegenheit. Bezeichnend für die schwache der Leistung der Wölfe: Die 1:0-Führung für die Gastgeber fiel mit Ingolstädter Unterstützung: Markus Suttner lenkte den Ball unhaltbar ins eigene Tor - eine schmeichelhafte Führung für Wolfsburg.

"Wir steigen niemals ab." Wolfsburger Fans während des Spiels

Ingolstadt vorne zu ungefährlich

Der FCI hatte sich in den letzten Spielen von Rückständen nicht beeindrucken lassen und Aufholqualitäten gezeigt. Doch in Wolfsburg konnten die Schanzer sich nicht mehr aufraffen - auch in der zweiten Hälfte ging von den Oberbayern kaum Torgefahr aus. In der 60. Minute hatten die Schanzer zwar eine gute Chance: Pascal Groß nahm nach guter Flanke den Ball volley aus der Luft - Wolfsburgs Keeper Koen Casteels hielt das 1:0 jedoch fest.

"Ich kenne meine Mannschaft anders. Ich habe uns insgesamt zu passiv gesehen und in der Offensive waren wir zu fahrig. Es war eine absolut verdiente Niederlage. Jetzt müssen wir sehen, dass wir unsere Leistung wieder auf den Platz bringen. Das haben wir heute nicht getan." Maik Walpurgis, Trainer FC Ingolstadt

Ingolstadt versuchte gerade die Initiative zu ergreifen, doch in der 68. Minute dann ein weiterer Rückschlag: Nach einem Einwurf für die Schanzer klaute sich Maximilian Arnold den Ball, passte zu Yunus Malli, der das 2:0 erzielte. In der 80. Minute machte dann Mario Gomez mit seinem 3:0 die Niederlage für Ingolstadt perfekt. Die Aufholjagd der Schanzer ist damit vorerst beendet.

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt 3:0 (1:0)

Wolfsburg: Casteels - Blaszczykowski, Knoche, Luiz Gustavo, Gerhardt - Bazoer (81. Seguin), Guilavogui - Vieirinha (88. Mayoral), Arnold, Didavi (46. Malli) - Gomez

Trainer: Jonker

Ingolstadt: Nyland - Marvin Matip, Roger, Tisserand - Hadergjonaj, Morales (69. Jung), Cohen, Suttner - Leckie (55. Kittel), Groß (82. Christiansen) - Lezcano

Trainer: Walpurgis

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tore: 1:0 Suttner (45.+1 Eigentor), 2:0 Malli (68.), 3:0 Gomez (80.)

Zuschauer: 26.374

Gelbe Karten: Bazoer (4), Knoche (2) - Suttner (10), Marvin Matip (5), Cohen (2)