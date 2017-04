Bundesliga-Kellerduell Ingolstadt will Siegesserie gegen Darmstadt fortführen

Der psychologische Vorteil im Kellerduell am Sonntag (17.30 Uhr) liegt klar beim Tabellenvorletzten aus Oberbayern, der nach dem 2:1 gegen Mainz und dem 3:2 im Derby beim FC Augsburg mit breiter Brust das Schlusslicht aus Darmstadt empfängt. "Wir wollen die Englische Woche erfolgreich beenden - mit einem Heimsieg", so Trainer Maik Walpurgis. Es könnte ein historischer Dreier werden, denn der FCI konnte im Fußball-Oberhaus noch nie drei Siege am Stück feiern.

Relegationsplatz im Visier

Im Optimalfall könnten die Schanzer in der abschließenden Partie des 28. Spieltags sogar bis auf einen Punkt an die schwächelnden Augsburger und Mainzer rankommen. Die Stimmung ist top, das Selbstvertrauen groß: "Mit einem Dreier am Sonntag sind wir wieder dick im Geschäft", hofft Kapitän Marvin Matip. Da kommen die auswärtsschwachen Hessen gerade recht. Die Lilien sind bislang auf fremden Plätzen nur Punktelieferant - 13 Niederlagen und 4:31 Toren lautet deren ernüchternde Bilanz. Die letzten drei Spiele hat die Elf von Trainer Torsten Frings zu null verloren. Trotzdem wird man den abgeschlagenen Tabellenletzten nicht unterschätzen, versichert Walpurgis.

"Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Leute im Vorfeld glauben, diese drei Punkte seien schon im Sack. Davor kann ich nur warnen, wir dürfen nicht ein Prozent nachlassen." FCI-Coach Maik Walpurgis

Traum-Einstand für Walpurgis im Hinspiel

Der 43-Jährige hatte beim 1:0-Hinspielsieg in Darmstadt sein Bundesliga-Debüt als Trainer gefeiert. Es war am 11. Spieltag auch der erste Saisonsieg der katastophal gestarteten Ingolstädter. Im Vergleich zum Derbysieg in Augsburg muss Walpurgis sein Team auf jeden Fall personell verändern: Abwehrspieler Florent Hadergjonaj ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Die Besetzung der Offensive ließ Walpurgis am Freitag noch offen. Mathew Leckie könnte nach seinem Kurzeinsatz in Augsburg wieder beginnen.

Frings sieht sein Team in der Außenseiterrolle

Auch Frings muss jonglieren: Routinier Peter Niemeyer ist nach seiner Achillessehnenverletzung noch nicht einsatzbereit. Zudem droht der Ausfall von Jérôme Gondorf und Sidney Sam, die am Mittwoch beim 0:2 gegen Leverkusen Blessuren davongetragen hatten. Die Gäste wollen sich in Ingolstadt teuer verkaufen, auch wenn sie sich in der Außenseiterrolle sehen. "Ingolstadt ist eine gute Truppe, die auch oft unglücklich verloren hat. Die haben nach den letzten Ergebnissen Blut geleckt. Es wird eine schwere Aufgabe."