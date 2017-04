Sieg im Kellerduell FC Ingolstadt krönt Neun-Punkte-Woche

Maik Walpurgis startete mit annähernd der gleichen Startelf wie beim Sieg in Augsburg. Lediglich Mathew Leckie kam neu ins Team - der Australier ersetzte den Gelb-gesperrten Florent Hadergjonaj. Die Hausherren begannen mit großem Selbstbewusstsein und setzte die Frings-Elf von Beginn an mächtig unter Druck. Ein ums andere Mal kam das Walpurgis-Team gefährlich vor den Kasten von Michael Esser und ging in der 19. Minute verdient in Führung durch Pascal Groß.

Gäste stellen Spiel auf den Kopf

Wie aus dem Nichts gelang Mario Vrancic der Ausgleich in der 34. Minute mit einem knallharten Schuss aus 20 Metern. Nur vier Minuten später völlige Ernüchterung im Sportpark: Schiedsrichter Manuel Gräfe pfiff Strafstoß für die Gäste, nachdem Darmstadts Antonio-Mirko Colak von Marcel Tisserand bedrängt wurde und zu Boden ging. Die Schanzer waren geschockt, überzeugten sie doch in der ersten halben Stunde mit Spielwitz und zahlreichen Chancen. Nachdem Vracic Ingolstadts Keeper Martin Hansen verlud, lagen sie zur Pause 1:2 zurück.

Siegtor durch Suttner

Im zweiten Abschnitt waren die Gäste zunächst die aktivere Mannschaft. Es dauerte zehn Minuten, bis der FCI ins Spiel zurück fand. Dann schaffte Almog Cohen den vielumjubelten Treffer zum 2:2 - ein Abstaubertor in der 68. Minute - bereits das siebte Saisontor für den Mittelfeldmotor. Vier Minuten später erzielte Markus Suttner 3:2: Der Österreicher zirkelte einen Freistoß vom rechten Strafraumeck über die Darmstädter Mauer hinweg ins rechte Eck. Es folgte weiter ein offener Schlagabtausch - im wahrsten Sinne des Wortes: So sah Darmstadts Colak in der 87. Minute nach einem hitzigen Zweikampf mit Romain Bregerie die Gelb-Rote Karte, der Ingolstädter sah Rot wegen Nachtretens. Spannung bis zum Schlusspfiff. Am Ende siegte die bessere Mannschaft.

Die Walpurgis-Elf setzt damit seine beeindruckende Aufholjagd weiter fort und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Relegationsplatz, auf dem Augsburg steht. Vor der englischen Woche hatte der Rückstand noch acht Punkte betragen.

FC Ingolstadt - Darmstadt 98, 3:2 (1:2)

FC Ingolstadt 04: Hansen - Matip, Bregerie, Tisserand - Leckie, Roger (61. Morales), Cohen, Suttner - Groß, Lezcano (90.+2 Hinterseer), Kittel (89. A. Jung)

Darmstadt 98: M. Esser - Steinhöfer, Höhn, Sulu, Holland - Kamavuaka (81. Schipplock), Ham. Altintop - Sirigu, Vrancic (71. Guwara), Platte (62. Rosenthal) - A. Colak

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 14.081

Tore: 1:0 Groß (19.), 1:1 Vrancic (33.), 1:2 Vrancic (39./Foulelfmeter), 2:2 Cohen (68.), 3:2 Suttner (72.)

Gelbe Karten: Suttner (9) / -

Gelb-Rote Karten: - / A. Colak (87./Foulspiel)

Rote Karten: Bregerie (87./Tätlichkeit) / -