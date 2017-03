"Giftig und hungrig" FC Ingolstadt will in Dortmund überraschen

Der FC Ingolstadt steckt mitten im Abstiegskampf - und jetzt müssen die Schanzer bei Borussia Dortmund ran. Dort will das Team von Maik Walprurgis ein Ausrufezeichen setzten - im Hinspiel ist dies bereits gelungen.

Am achten Spieltag hätten die Schanzer beinahe den "großen" BVB bezwungen - doch kurz vor Abpfiff kassierte der FC Ingolstadt nach einer 3:1-Führung noch den Ausgleichstreffer zum 3:3-Endstand in der 90. Minute. "Wir müssen genauso giftig und hungrig sein wie im Hinspiel, dann bekommen auch sie ihre Probleme", fordert Markus Suttner. "Wir haben bewiesen, dass wir überraschen können und wissen ganz genau, dass wir das für unsere Familien, unsere Fans, alle Mitarbeiter und Ingolstädter machen, damit wir auch nächstes Jahr Bundesliga spielen", so der Linksverteidiger.

"In Dortmund loslegen"

Und um auch nächste Saison im Fußball-Oberhaus zu bleiben, benötigen die Ingolstädter dringend Punkte - als Tabellenvorletzter haben sie schon sieben Zähler Rückstand auf den Hamburger SV, der auf dem Relegationsrang liegt. "Natürlich ist uns bewusst, dass wir dort nur mit einer Überraschung punkten. Aber wir haben den Willen und sehen keinen Grund, warum uns das nicht gelingen könnte," sagt Suttner.

"Uns erwarten wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten im April, aber es wäre fatal, uns nur auf diese zu fokussieren. Wir müssen schon in Dortmund loslegen." Markus Suttner

Walpurgis soll auf jeden Fall Trainer bleiben

FC Ingolstadts Vorstandsvorsitzender Peter Jackwerth hat unterdessen bekräftigt, auch im Fall des Abstiegs an Trainer Maik Walpurgis festzuhalten. "Am aktuellen Trainerteam liegt es nicht, wenn wir runtergehen", sagte Jackwerth dem "Donaukurier". "Man sieht ja, wie die Mannschaft aktuell marschiert - deswegen ist Walpurgis für mich persönlich auch nächstes Jahr unser Trainer."

Fehlt Dortmunds Topstürmer?

Borussia Dortmund muss möglicherweise auf ihren Topstürmer verzichten: Pierre-Emerick Aubameyang fehlte dem BVB bereits im Pokalspiel gegen Soielfreunde Lotte wegen Adduktorenproblemen. Der Gabuner erzielte bislang 22 Treffer und führt die Törjägerliste vor Robert Lewandowski (FC Bayern/21) an. Der an einer Stoffwechselkrankheit leidende Mario Götze wird frühestens zur neuen Saison zurückkehren. "Das sportlich übergeordnete Ziel für den Spieler ist die volle Einsatzfähigkeit bis zum Beginn der nächsten Saison", teilte der Verein mit. Im Frühsommer könne der Weltmeister, einen positiven Verlauf vorausgesetzt, "wieder mit dem leistungsorientierten Training beginnen".