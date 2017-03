0:1-Niederlage in Dortmund FC Ingolstadt lässt die Punkte liegen

Ingolstadt verteidigte bei Dortmunder Ballbesitz mit einer tiefstehenden Fünferkette. Nur ein einziges Mal hielt die nicht dicht. Und so muss sich der FCI wieder einmal mit Lob für die durchaus sehenswerte Vorstellung begnügen. Die Punkte blieben beim 1:0 in Dortmund. Die Schanzer bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz stecken.

23. Treffer für Aubameyang

Nach rund einer Viertelstunde kam die Borussia doch durch. Kagawa, der Matip im Mittelfeld austanzte machte das Spiel schnell und passte auf Schmelzer auf der linken Außenbahn. Der gab den Ball flach herein auf Pierre-Emerick Aubameyang, der mit links zum 1:0 vollstreckte. Sein 23. Treffer in dieser Saison - so viele haben alle Ingolstädter Spieler bisher zusammen geschossen.

FCI versteckt sich nicht

Die Schanzer versuchten es in Dortmund aber auch immer wieder über die linke Abwehrseite des Gegners. Nach der Ecke wuchtete Mathew Leckie den Ball aus nur vier Metern (20.) mit dem Kopf aufs Dortmunder Tor. Keeper Roman Bürki konnte nur durch eine blitzschnelle Reaktion das 1:1 verhindern. Nach einem Doppelpass zwischen Schmelzer und Kagawa, der die Ingolstädter Deckung aushebelte, vergaben Christian Pulisic und Erik Durm auf Seiten der Borussia.

Verweigerter Elfmeter auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit ging so weiter mit der schlechten Chancenauswertung der Oberbayern. Leckie bekam den Ball nach einer missglückten Dortmunder Abwehr auf den Schlappen, zielte aber statt am herausgeeilten Torhüter vorbei in den Stadionhimmel. In der 51. Minute fiel Lezcano über den heraneilenden gegnerischen Torhüter, da hätten die Schanzer durchaus einen Elfmeter verdient gehabt. Nach 75 Minuten lag der Stürmer des FCI erneut am Boden, doch der anschließende Freistoß brachte nichts ein. Auch dem BVB wurde noch ein Elfmeter verweigert: Gonzalo Castros Freistoß hatte eigentlich Pascal Groß mit der Hand abgewehrt. Zwei Minuten vor Spielende scheiterte Matip erneut beim Torschuss, Leckie zielte in der Nachspielzeit am Tor vorbei. Und so blieb es beim schmeichelhaften 1:0 für die Borussia.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 1:0 (1:0)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter - Castro (83. Merino), Guerreiro (56. Weigl) - Durm, Schmelzer - Pulisic (77. Schürrle), Kagawa - Aubameyang. - Trainer: Tuchel

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Bregerie, Tisserand - Morales (90. Hinterseer), Cohen (83. Multhaup) - Hadergjonaj, Suttner - Leckie, Kittel (75. Groß) - Lezcano. - Trainer: Walpurgis

Tor: 1:0 Aubameyang (14.)

Gelbe Karten: Schmelzer (3) - Lezcano, Hadergjonaj (3), Suttner (8)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)