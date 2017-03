2:2 gegen Köln Ein Punkt bringt Ingolstadt nicht weiter

Der Rückstand aufs rettende Ufer, also Platz 15 in der Liga, ist nach dem 2:2 nicht kleiner geworden. Weiterhin müsste der FCI sieben Punkte auf den VfL Wolfsburg oder den SV Werder Bremen aufholen. Schwierig. Dabei war gegen den 1. FC Köln durchaus ein Dreier drin. Allerdings spuckte Toptorjäger Anthony Modeste den Schanzern in die Suppe. Mit seinen beiden Treffern rettete er seiner Mannschaft einen wichtigen Punkt. Der FCI glich durch Dario Lezcano und Romain Brégerie zweimal aus und kann immerhin einiges Positives aus dieser Partie mitnehmen.

"Wir haben die Kölner zeitweise an die Wand gespielt. 11:0-Ecken sagen viel aus. Es sollte nicht sein. Aber wir glauben weiter an uns." FCI-Verteidiger Marvin Matip

Lezcano gleicht aus

Der FCI, überraschend ohne Pascal Groß in der Startelf, spielte über die gesamten 90 Minuten auf Sieg und hatte über weite Strecken mehr vom Spiel. Mehr als ein Schuss von Markus Suttner, den Kölns genesener Stammkeeper Timo Horn halten konnte, sprang aber zunächst nicht heraus. Zuvor hatte Modeste die Kölner per Foulelfmeter in Führung gebracht (15.). Almog Cohen war zu ungestüm in einen Zweikampf mit Yuya Osako gegangen.

Erst kurz vor der Pause durften die Ingolstädter dann jubeln. Nach einem doppelten Doppelpass mit Sonny Kittel versenkte Dario Lezcano den Ball per Dropkick zum 1:1-Halbzeitstand (42.). Nach der Pause waren erneut die Gastgeber die Mannschaft, die den Sieg etwas mehr wollte. Die Kölner suchten ihr Heil in der Defensive und gelegentlichen Kontern. Bis auf Modeste strahlten die Domstädter in der Offensive aber kaum Gefahr aus.

Modeste nicht zu halten

Anthony Modeste traf für Köln doppelt.

Der Abstiegskandidat war aber trotz aller Einsatzbereitschaft zunächst nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Wie so oft war der Abschluss ein Problem bei der bislang schwächsten Heimmannschaft der Bundesliga. So kam es, dass Modeste bei einem der wenigen Vorstöße aus abseitsverdächtiger Position das 1:2 markierte (60.). Der FCI kam durch Brégerie nur noch zum Ausgleich (69.). Kölns Keeper Timo Horn half dabei tatkräftig mit, ließ er den haltbaren Ball doch durch die Beine rutschen.

Glück hatten die Ingolstädter dann in der 82. Minute: Schiedsrichter Zwayer erkannte einen weiteren Treffer von Modeste nicht an, weil der Szene ein Stürmerfoul vorausgegangen sein soll. Eine Fehlentscheidung.

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Köln 2:2 (1:1)

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Bregerie, Tisserand - Cohen, Morales (72. Roger) - Hadergjonaj, Suttner - Leckie, Kittel (67. Groß) - Lezcano. - Trainer: Walpurgis

Köln: Horn - Olkowski, Maroh, Heintz, Rausch - Höger (79. Rudnevs), Lehmann, Hector - Osako, Jojic (70. Subotic) - Modeste. - Trainer: Stöger

Tore: 0:1 Modeste (14./Foulelfmeter), 1:1 Lezcano (42.), 1:2 Modeste (60.), 2:2 Bregerie (69.)

Zuschauer: 15.200

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)