Schanzer zu Gast bei 1899 Hoffenheim Ingolstadt nach Doppelschlag mit 5:2 erledigt

Die Besetzung des Schiedsrichters für die Partie Hoffenheim gegen Ingolstadt versprach zahlreiche Tore. Der Unparteiische in Hoffenheim war Bastian Dankert – und der hatte zuletzt das 8:0 der Bayern über den HSV geleitet. Auch hier gab es insgesamt sieben Treffer, nur mit deutlich weniger Spielfreude. Die Partie endete 5:2. Bitter für die Ingolstädter, ein Hoffenheimer Doppelschlag hatte knapp zehn Minuten vor Spielende die Niederlage herbeigeführt.

Offensive Aufstellung ohne Wirkung

Beide Trainer hatten versucht, ein offensives Ausrufezeichensetzen zu setzen. Hoffenheim versuchte es mit einer Doppelspitze: Salazai kam neu rein und sollte zusammen mit Sandro Wagner kräftig wirbeln. Beim FC Ingolstadt hatte Lukas Hinterseer die Aufgabe übernommen, das Offensivspiel zu beleben.

Pressing auf beiden Seiten und ein Fernschuss zum 1:0

Doch statt großartigem Angriffsspiel beschränkten sich beide Mannschaften auf Pressing. Das gelang den Gästen aus Oberbayern anfangs deutlich effektiver als Hoffenheim. Nach einem Einwurf wurde es trotzdem brenzlig für den FCI: Wagner behauptete in der siebten Minute die Kugel nach einem Einwurf und traf mit seinem Drehschuss Marvin Matip. Der Hoffenheimer reklamierte Handspiel, Schiedsrichter Bastian Dankert ließ aber zurecht weiterlaufen. Nach 17 Minuten aber verwandelte der Sinsheimer Kapitän Sebastian Rudy durch einen Fernschuss aus 30 Metern zum 1:0.

Überraschender Ausgleichstreffer

Der Führungstreffer entstand wie aus dem Nichts, denn eigentlich standen die Schanzer im Zentrum richtig gut sortiert. Und ausgerechnet als die Hausherren einen Gang hochschalteten, gelang den Schanzern der Ausgleichtreffer. Almog Cohen verwandelte im Rücken der Abwehr in der 38. Minute nach einem Zuspiel durch Dario Lezcano. Ein gerechtes Unentschieden zur Halbzeit in dem ausgeglichenen Spiel.

Zweiminütige Führung für Ingolstadt

Der Hoffenheimer Trainer Julian Nagelsmann versuchte es mit einem Wechsel. Der Stürmer Andrej Kramaric kam in der 52. Minute für den Mittelfeldspieler Marco Terrazzino. Stattdessen flankte der Ingolstädter Markus Suttner so gefährlich in die Mitte, dass sich Benjamin Hübner in höchster Not mit dem Kopf dazwischenwerfen musste. Nach einer Standardsituation fiel der glückliche Führungstreffer (60.) für die Schanzer. Niklas Süle hatte den Ball nach einer Eckballflanke ins eigene Tor gelenkt. Doch der Ingolstädter Jubel dauerte genau zwei Minuten, dann glich Ádám Szalai nach einem Klasse Freistoß von Rudy gleich wieder aus.

Niederlage per Doppelschlag

Doch auch den einen Punkt verloren die Schanzer noch. Obwohl sie erneut nochmals Oberwasser zeigten, kassierten sie eine bittere Niederlage durch einen Hoffenheimer Doppelschlag. Andrej Kramaric (77.) und Zalay mit seinem zweiten Treffer (79.) trafen zum 4:2. Den Schlusspunkt setzte Benjamin Hübner mit seinem 5:2.

1899 Hoffenheim - FC Ingolstadt 5:2 (1:1)

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Rudy - Amiri (80. Toljan), Demirbay, Terrazzino (52. Kramaric), Zuber - Szalai, Wagner (85. Bicakcic). - Trainer: Nagelsmann

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Tisserand, Bregerie - Morales (87. Jung), Cohen - Hadergjonaj, Suttner - Hinterseer (82. Kittel), Groß (72. Lex) - Lezcano. - Trainer: Walpurgis

Tore: 1:0 Rudy (17.), 1:1 Cohen (38.), 1:2 Süle (60., Eigentor), 2:2 Szalai (62.), 3:2 Kramaric (77.), 4:2 Szalai (79.), 5:2 Hübner (88.)

Gelbe Karten: Rudy (7), Hübner (7) - Suttner (6), Kittel

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 23.028